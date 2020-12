"Ambiziosi ambasciatori del sorriso": premio Gogol 2020 a "Io compro siciliano"

Il Premio Gogol 2020 “Ambasciatori del sorriso” è stato assegnato ai fondatori di #IoComproSiciliano®, Giuseppe Giorgianni e Davide Morici. Il premio è stato consegnato a Leonforte (EN), dalle mani dell’imprenditrice e Ambasciatrice del Sorriso, Giuliana Di Franco, considerata una delle designer, del settore oreficeria, più importanti a livello mondiale. Il Gogòl è stato assegnato ai fondatori del fenomeno #IoComproSiciliano® per il loro “ambizioso progetto di portare la Sicilia nel mondo ed il mondo in Sicilia e per aver donato tanti sorrisi al mondo dell’imprenditoria siciliana d’eccellenza in un momento così delicato per il nostro Paese”.

Gogòl è un progetto, che parte da Enna e contagia il mondo di sorrisi. È il simbolo di chi ce l’ha fatta, è colmo di valori umani, emozioni ed entusiasmo. “Chi ce la fa è felice, emana energia positiva agli altri e sorride”, questo il senso dell'iniziativa che premia con il sorriso chi sorride alla vita. Tra i personaggi che in precedenza hanno ricevuto il simpatico omino giallo sono Papa Francesco, Renato Pozzetto, Mogol, Valentino Rossi, Mariagrazia Cucinotta e molti altri.

Un anno intenso per #IoComproSiciliano®, nato come fenomeno Social nell’aprile 2020, e diventato la prima Società Benefit in Sicilia, rappresentando un brand Internazionale, distintivo e specializzato, che racconta, attraverso i suoi canali di comunicazione e i suoi portali web, la Sicilia al mondo. Oggi questo progetto è diventato uno stile di vita ispirato ai valori di qualità, identità e provenienza.

I numeri di #IoComproSiciliano® si riassumono in 263mila utenti consumatori e circa 2.700 aziende aderenti al progetto. All’attivo un protocollo d’intesa con la Regione Siciliana per la promozione del marchio QS - Qualità Sicura Garantita con l’obiettivo comune di valorizzare i prodotti agroalimentari con un elevato standard qualitativo. Altri protocolli di rilievo sono stati siglati con il Parco delle Madonie, il Parco dei Nebrodi e Slowfood Sicilia con il fine comune di promuovere il territorio e i relativi prodotti.

“Siamo partiti da un'idea che, esprimendo un concetto, è diventato uno straordinario brand internazionale – ha ricordato Giuseppe Giorgianni – che oggi si appresta a sbarcare oltreoceano con degli showroom in Cina, Usa e Canada. Un ringraziamento speciale va sicuramente al presidente della Regione Musumeci e agli assessori Bandiera, Lagalla e Messina per aver creduto immediatamente nel progetto che ha come obiettivo principale quello di sostenere e promuovere la Sicilia e il consumo di prodotti siciliani di qualità attraverso azioni condivise di marketing territoriale”.

Tanti i progetti futuri per #IoComproSiciliano® anche nel campo del turismo. “Primo tra tutti il portale Sihost.it che si candida a diventare il portale unico del turismo – ricorda Davide Morici - e l’ambiziosa iniziativa della SicilyPass. Si tratta della card del turista che permetterà al viaggiatore di accedere a più di 300 attrazioni nelle principali città della Sicilia tra luoghi iconici, circuiti museali, perle nascoste e tour esperienziali, garantendo al turista scontistiche su ristoranti, bar, lounge e negozi”.

E questo straordinario 2020 di #IoComproSiciliano® si chiude con due grandi eventi: domani, 30 dicembre alle 12 il collegamento internazionale con i vari partner del progetto sparsi nel mondo e il Gran Galà dell’Opera del 1 gennaio alle 11.30, con artisti siciliani di caratura internazionale, quali il soprano Silvia Di Falco, il mezzosprano Sabrina Mesoina, il baritono Graziano D’Urso, il tenore Federico Parisi e il maestro Antonio Gennaro. Tutti trasmessi naturalmente sui canali Social di #IoComproSiciliano®.