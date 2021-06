Premio fotografico Gargiolli, sul podio le foto dello street food e del mercato del Capo

Palermo è una delle grandi protagoniste del premio fotografico nazionale Giovanni Gargiolli, organizzato dal Comune di Fivizzano (Massa Carrara) per ricordare la figura di Giovanni Gargiolli, (Fivizzano, 1838 - Roma, 1913) ingegnere, architetto e fotografo; un vero rivoluzionario del mondo della fotografia. Sul podio, infatti, ben due foto (la prima e la terza classificata) sono state scattate a Palermo.

Tema della seconda edizione del concorso è stato 'Viaggio nell'Italia dei sapori' e Mirella Cozzani, fotografa di Vezzano Ligure (La Spezia), vincitrice assoluta con il suo scatto 'Palermo, prelibatezze locali…buongustai' "ritrae e rappresenta tutta la nobiltà dello street food come fenomeno italiano del gusto, del desiderio per il buon cibo e della condivisione come tratto che identifica l’italianità nel mondo". Seconda classificata è Alma Schianchi di Ceparana (Spezia), che ritrae invece 'Pontremoli. Storico caffè'.Si torna in Sicilia con la terza classificata Stefania Gentili di Tarcento (Udine) la cui foto è intitolata 'Palermo. Mercato del Capo - Le preziose risorse del nostro Mediterraneo'.

La giuria è stata composta da Francesca Nobili (assessore alla Cultura del Comune di Fivizzano), Giammarco Puntelli (docente, storico delle arti e critico d’arte) e Giuseppe Chiucchiù (fotoreporter). Il concorso è stato realizzato dal Comune di Fivizzano in collaborazione con la Pro Loco di Fivizzano e con il patrocinio della Regione Toscana e dell'Accademia Italiana della Cucina.

Gli autori

Gli autori delle foto selezionate e presenti in mostra sono: Simone Squadroni da Roma, Luigi D'Aponte da Napoli, Gian Paolo Lorenzoni da Ferrara, Davide Bortuzzo da Cordignano (TV), Giuseppina Calà da Casoria (NA), Paolo Roberto da Arcore (MB), Giammario Corsi da Bari, Adriano Boscato da Pove del Grappa (VI), Sebastiano Zizi da Lula (Nuoro), Marco Barbera da La Spezia, Ivan Bertusi da Castel D'Aiano (BO), Simone Donati da Rignano sull'Arno (FI), Stefania Gentili da Tarcento (UD), Mirella Cozzani da Vezzano Ligure (SP), Cesare Barillà da Piacenza, Antonia Ferrari da Agnino (MS), Roberto Assale da Aosta, Alma Schianchi da Ceparana (SP), Giulio Tanzini da Nepi (VT), Andrea Pavan da San Vito al Tagliamento (PN), Gabriele Pardini da Pietrasanta (LU), Gaia Civiletti da Torino, Antonio Cunico da Vicenza, Alberto Santini da Magione (PG), Elide Cataldo da Ferrara, Fulvia Bernacca da Roma, Cristina Andolcetti da La Spezia, Alida Oddo da Roma, Marica Porcarello da Cologno Monzese (MI), Antonello Proietti da Roma.