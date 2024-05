Il Cantavespri nella top 10 dei locali italiani per il miglior uso dei social

Il Cantavespri al Roma Bar Show, al più importante evento italiano esclusivamente dedicato al mondo del beverage e della mixology. L'appuntamento dall'appeal internazionale coinvolge tutte le più importanti realtà imprenditoriali e creative del mondo della somministrazione alcolica. Il ristorante e cocktail bar del centro storico ha partecipato con i suoi bartender Manuela Chiaramonte e Davide Sottile,

Al Roma Bar Show il Cantavespri è stato premiato tra i migliori 10 locali italiani nella categoria "Best social media presence". Un premio che fa riferimento alla qualità della comunicazione, dei contenuti e anche al grandissimo seguito di cui l’attività gode in tutta Italia.

Giuseppe Silvestri, titolare e direttore del marketing di Cantavespri Group, gruppo che gestisce il Cantavespri, Cantavespri Academy e il nuovo locale estivo Isula, si dice “entusiasta per questo importantissimo riconoscimento nazionale, frutto dell’impegno costante per la qualità: che non sia soltanto quella del prodotto ma anche la veste che si ricama su esso. Il prodotto e la comunicazione sono entrambi parte della stessa cosa e danno al cliente una percezione di un brand Cantavespri che è ormai nell’immaginario collettivo palermitano sinonimo di grande attenzione ai dettagli. L’obiettivo è quello di migliorare la nostra presenza nel mondo del bartending internazionale al fine di far conoscere e dar prestigio alla Sicilia e a Palermo in un settore in cui, sino a pochissimo tempo fa, eravamo considerati gli ultimi dagli addetti ai lavori. Da un paio di anni, invece, stiamo dimostrando a tutto il mondo del bartending che Palermo è diventato un mercato diverso, sempre più attento alla qualità e ai prodotti, dove il consumo è sempre più attendo da parte di una clientela che è sempre più informata".