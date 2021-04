Zona a traffico librario, con "Porto&Riporto" con la spesa a domicilio arriva anche un libro

Extroart, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, ha deciso di realizzare “Porto&Riporto”, un simpatico appuntamento che dal 2005 promuove la lettura e lo scambio di libri usati, in occasione del 23 aprile, giorno in cui cade la giornata mondiale del libro promosso dall’Unesco.

In questo momento di isolamento, Extroart, grazie alle case editrici: Thule; Isspe (Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici) e l’Associazione di Storia Postale Siciliana, che hanno messo a disposizione circa 2.000 volumi, che saranno recapitati, con la consegna a “domicilio” insieme alla spesa giornaliera.

I commerciati

I commerciati coinvolti: Macelleria Pennino, La Brace e la gelateria Frisku, faranno sì che durante l’intera giornata di venerdì 23, i loro clienti oltre alla spesa ordinata, riceveranno anche un libro in omaggio. Sarà anche possibile ritirare gratuitamente un libro (fino ad esaurimento scorte) presso i partner che aderiscono all’iniziativa, che sono: Ricca Digital Photo Office (Viale Strasburgo, 211); La Brace (Via Principe Scordia, 105); Frisku Cream Sweet Love (Via Emerico Amari, 40); Istituto Paritario Platone (Via Salvatore Bono, 31); Scuola dei Mestieri Euroform (Via Pindemonte, 19); Acli Palermo (Via Benedetto Castiglia, 8) e La Brace Food Experience (Via Emerico Amari, 68). Un evento, che promuoverà una piacevole Ztl - Zona Traffico Librario, che sarà raccontato in una diretta web sulla pagina Facebook di Extroart a partire dalle ore 17,30.