Polina Malinovskaya a Palermo, la modella da oltre 2 milioni di follower pranza a Mondello

Prima una story postata alle 7:30 da un aeroporto, qualche ora dopo l'aggiornamento social con la localizzazione: "Palermo, Italy". E' atterrata stamattina a Punta Raisi Polina Malinovskaya, la modella e influencer di origini bielorusse, che vive a Milano, con oltre due milioni di follower su Instagram.

La biondissima star del web, dopo essere arrivata in Sicilia, ha pranzato in una panineria di Mondello baciata dal sole di una giornata di ottobre dal sapore estivo. In questi giorni nello specchio d'acqua davanti alla spiaggia palermitana è in corso il campionato mondiale Windsurfer con atleti in arrivo da tutto il mondo. Chissà che la bellissima Polina non sia approdata a Palermo proprio per assistere a una regata e a uno degli eventi organizzati nell'ambito della kermesse. Di sicuro c'è che bisogna sapere cosa ha scritto l'influencer nella sua bio su Instagram: "Not interested in any man", ovvero "Non interessata ad alcun uomo".