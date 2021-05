Finale nazionale di Cooking quiz 2021: l'alberghiero Pietro Piazza sale sul podio

Il Pietro Piazza sul podio della finale nazionale di cooking quiz digital 2021. La quarta AP ha conquistato il terzo posto nell’indirizzo “Pasticceria”. Il primo posto è andato al Crocetti-Cerulli di Giulianova (TE) e il secondo alla quarta AP del Varnelli di Cingoli (MC). Tre in tutto gli eventi in cui i finalisti si sono sfidati in base agli indirizzi di studio: “Enogastronomia” per poi passare all’indirizzo “Sala-Vendita” ed infine “Pasticceria”. Ottimi risultati anche per gli studenti del Cascino di Palermo e del Dolci di Partinico che si sono distinti in classifica contro gli altri 91 istituti Alberghieri partecipanti.

Dopo un tour digitale che ha coinvolto oltre 24 mila studenti, le classi finaliste si sono sfidate in tre eventi suddivisi in base agli indirizzi di studio: Enogastronomia, Sala-Vendita e Pasticceria. Campioni d’Italia per l’indirizzo Enogastronomia i ragazzi della 4B dell’Istituto alberghiero Buontalenti di Firenze, al secondo posto l’IIS “Paolo Frisi” di Milano con la classe 4A e medaglia di bronzo all’IIS “Panzini” di Senigallia (An) con la 4B. Per l’indirizzo “Sala-Vendita” oro per i ragazzi dell’IIS “B. Lotti” di Massa Marittima classe 4F, secondo posto per la 4D del “Buontalenti” di Firenze e 3^ posto per il “Prever” di Pinerolo (To) classe 4D.

Lo staff del Cooking Quiz ha riservato a tutti gli studenti finalisti molte sorprese facendo intervenire, durante gli eventi, chef stellati e personalità di spicco del mondo della sala e della pasticceria. Molti di loro hanno posto direttamente le domande ai ragazzi, creando forti e inaspettate emozioni e facendo salire ancora di più l’adrenalina a tutti gli studenti.