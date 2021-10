Una piantagione di Arabica in Sicilia, a Palermo nasce il primo caffè coltivato in Italia

La Sicilia terra di vigne, ulivi, agrumi ma anche di caffè. E’ il sogno della famiglia Morettino che da circa 30 anni porta avanti un progetto sperimentale che ha visto nascere e crescere le piante di caffè anche sull’Isola anche grazie ad un significativo cambiamento climatico a cui stiamo assistendo. Un segnale forte ricevuto dalla natura che ha dato vita, nella piantagione sperimentale che sorge nei giardini dell’opificio, ad un caffè nativo siciliano attraverso una raccolta manuale delle drupe e un processo naturale di lavorazione.

Come nasce la piantagione sperimentale

Nella geografia delle origini del caffè, quella Morettino è una delle piantagioni più a Nord rispetto alle tipiche terre tropicali e nasce da un atto d’amore di Arturo Morettino, in uno dei viaggi nelle "Terre del caffè", in cui rimase affascinato da alcune piantagioni e maturò così il sogno di creare una coltivazione di caffè proprio in Sicilia.

Il primo esperimento nel giardino della storica torrefazione di famiglia conta circa 60 piante di Coffea Arabica, varietà Bourbon e Catuai, nate dai semi donati negli anni Novanta dall’Orto Botanico di Palermo e piantati a circa 350 metri sul livello del mare proprio nella borgata di San Lorenzo ai Colli, a Palermo.

Da questi semi sono cresciute negli anni le piante del caffè all’aria aperta, en plein air, che hanno saputo con coraggio adattarsi al clima siciliano a latitudini di gran lunga superiori rispetto a quelle della “Coffee Belt”, l’area tra i due Tropici in cui viene coltivato il caffè tra l’America latina, l’Africa Orientale e il Sud-Est Asiatico. Nel corso degli anni, queste piante hanno prodotto drupe che sono state raccolte, spolpate, processate e tostate con passione autentica, per poter svolgere sessioni di cupping, oppure riseminate per dar vita a nuove piante nate e cresciute in Sicilia.

Il caffè siciliano

Quest’anno, proprio nell’anno del centenario di Morettino, la natura ha regalato un raccolto straordinario ed un risultato in tazza davvero sorprendente: un caffè nativo di Sicilia di altissima qualità, con sentori particolari e unici, tipici della terra siciliana, quali note di uva zibibbo e carruba e dolci sentori di fiori di pomelia bianca e zucchero panela.

“Siamo rimasti sorpresi dall’abbondante raccolto delle nostre piante, che abbiamo interpretato come un dono per tutto l’amore che in questi anni la nostra famiglia ha dato loro” commenta Arturo Morettino, che ha seguito da vicino l’evoluzione delle piante e delle drupe negli anni.

Alla raccolta manuale avvenuta tra luglio e settembre, è seguita la lavorazione del caffè con metodo Gold Honey, spolpatura manuale, fermentazione di 48 ore ed essiccazione al sole. Successivamente la scelta di una tostatura medio-chiara e tante sessioni di assaggio, che hanno dato un risultato straordinario: un caffè di grande finezza, con acidità equilibrata e una naturale dolcezza.

Le piantagioni di Sicilia

“Le caratteristiche sensoriali di questo caffè nativo di Sicilia sono un risultato unico che ci riempie di orgoglio - spiega Andrea Morettino, quarta generazione della famiglia di torrefattori di Palermo - la natura ci ha dato un segnale forte che merita di essere ascoltato e valorizzato. Stiamo assistendo a forti cambiamenti climatici che devono farci riflettere sul presente e sul futuro della nostra terra, che ha mostrato segnali di insofferenza e rischi per le tradizionali colture quali gli agrumi, ma anche inaspettate potenzialità come dimostrano il successo delle coltivazioni di frutta tropicale in Sicilia quali mango, papaya, avocado, kiwi o litchi siciliani”.

Morettino vuole dare seguito all’ambizioso progetto sperimentale di filiera sulla pianta del caffè e sulla sua coltivazione in Sicilia, con ulteriori sperimentazioni in corso in alcuni angoli dell’Isola selezionati in base alle condizioni pedoclimatiche e al terroir. Un progetto aperto che coinvolgerà l’Università degli studi di Palermo e l’Orto botanico, e specialisti dei processi di lavorazione come Adriano Cafiso, che cura i rapporti direttamente con i piccoli coltivatori delle piantagioni dei principali paesi d’origine del caffè, e che vuole coinvolgere tutti i coltivatori o gli studiosi che vorranno offrire il loro prezioso contributo.

La giornata internazionale del caffè

Nella settimana che celebra la Giornata internazionale del caffè dell’1 ottobre, l’Università degli studi di Palermo terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 del corso di laurea magistrale “Mediterranean Food Science and Technology” al Museo del caffè Morettino. Un incontro a cui prenderanno parte docenti, esperti e studenti del corso, in cui si parlerà dei cambiamenti climatici in atto, della tropicalizzazione del clima in Sicilia e del percorso sperimentale di coltivazione del caffè nell'Isola. L’evento si inserisce anche nell’esclusivo calendario di Coffee Boom, l’evento di Sca Italia che coinvolge le migliori torrefazioni in Italia e tanti appassionati del settore che si occupano di caffè di alta qualità.