Al via il foto-contest "Riflessi", il concorso fotografico online che mette più di 1.000 euro in palio

Il concorso si svolgerà esclusivamente in via digitale. Il regolamento, scaricabile sul sito Cral-amat.it, prevede un'età minima di 18 anni, il versamento di una quota di iscrizione e il caricamento di massimo tre foto, siano esse a colori che in bianco e nero