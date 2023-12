Patrizia Pellegrino: "Palermo è la mia seconda città, la amo perché somiglia a Napoli"

"Palermo è la mia seconda città, la amo proprio perché lì ritrovo l’ambiente napoletano, ricevo tanto amore e attenzioni". E Palermo è anche la città di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che "hanno dato la loro vita per rendere questa nazione un posto migliore. Nessuno li ha mai costretti a fare nulla. Tutto ciò che hanno fatto è stato fatto col cuore". A parlare è Patrizia Pellegrino, produttrice cinematografica, attrice, conduttrice televisiva e showgirl che racconta la sua vita in "Ho scelto di sorridere", libro edito dalla Frascati e Serradifalco, con la prefazione di Simona Izzo e la postfazione di Miriana Trevisan.

Tra le pagine della sua biografia si percepisce anche l’amore che Patrizia Pellegrino nutre per il suo paese: l’Italia, che a detta sua "è il Paese più bello del mondo, non possiamo permettere che soffra, e i soldi vanno incanalati nel teatro, nel cinema, nella cultura, nell’istruzione, nella bellezza e nel turismo". E da qui anche le parole al miele per Palermo.

Fonte: NapoliToday