Coppa del mondo del panettone, pasticciere palermitano vola a Milano per la finale

Un pasticciere palermitano tra i dieci finalisti che a febbraio si sfideranno per aggiudicarsi la Coppa del mondo del panettone. La prima tappa della manifestazione culinaria organizzata a Regione Calabria, nella splendida cornice del Teatro Francesco Cilea, ha visto i migliori specialisti siciliani sfidarsi per conquistare il passaggio alla fase successiva del concorso. Sarà Mario Arculeo, maestro che lavora per il panificio D’Angelo nonché istruttore tecnico-pratico all’Ipssar Paolo Borsellino, a rappresentare il capoluogo siculo nella fase finale a Milano. In finale anche il catanese Valerio Vullo.

A comporre la giuria Nino Rossi (chef stellato), Beniamino Bazzoli (maestro lievitista), Gaetano Mignano (campione del mondo Coppa della gelateria), Beppe Leotta, (presidente Conpait Sicilia), Rocco Scutellà (maestro pasticcere Ampi), Giuseppe Russi (campione del mondo pasticceria), Giovanna Pizzi (food blogger, miglior sommelier Calabria 2011), Pierpaolo Magni (maestro pasticciere Ampi e campione del mondo Coppa della gelateria). L’intensa giornata ha visto anche il coinvolgimento del comitato organizzativo, coordinato da Giuseppe Piffaretti, e da Angelo Musolino, presidente Conpait. Presenti anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e l’assessore alle attività produttive, Irene Calabrò.

“Grazie a tutti i giurati - spiega Giuseppe Piffaretti - per il lungo e meticoloso lavoro, grazie al sindaco di Reggio Calabria e all’assessore che ci hanno messo a disposizione il Teatro Francesco Cilea, un luogo unico. Un ringraziamento speciale va a Conpait e al suo presidente Angelo Musolino per l’indispensabile supporto organizzativo. Ci tengo a sottolineare che qui abbiamo trovato non solo un’eccellente ospitalità, ma soprattutto una cura organizzativa degna di nota, con una cura di tutti i dettagli come si vede di rado”.

Ecco i dieci pasticceri che passano le Selezioni italiane sud e volano a Milano per le fasi finali. Angelo Grippa (Eboli-Salerno), Fiorenzo Ascolese (San Valentino Torio-Salerno), Mario Arculeo (Palermo), Filippo Cuttone (Paternò-Salerno), Andrea Barile (Foggia), Valerio Vullo (Catania), Raffaele Vignola (Avellino), Salvatore Tortora (Napoli), Giuseppe Mascolo (Visciano-Napoli), Antonio Cera (Foggia).