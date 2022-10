Pioggia, afa e passione: quella partitella settimanale tra amici che va avanti dal 1989 senza mai una pausa

Qualcuno lo ha definito il più usurante dei mestieri. Anche se in realtà non è un mestiere. E' l'organizzatore delle partite di calcio amatoriali tra amici. Andateglielo a dire a lui, Orazio Montaina, professore di educazione fisica in pensione, classe 1954, che da più di 30 anni a Palermo insieme al suo gruppo riesce a mettere in piedi la "sacra" partitella senza mai saltare una settimana. Basta un dato per riassumere tutto: "Dal 5 luglio 2013 (era un venerdì sera ed eravamo al campo Ribolla) a oggi ci siamo fermati soltanto per quei famosi tre mesi del 2020 tra lockdown e restrizioni Covid: dal 14 marzo al 18 giugno", dice orgoglioso l'organizzatore a PalermoToday.

Questo vuol dire che in quasi dieci anni neanche il freddo a gennaio o l'afa di agosto hanno mai interrotto la "sua" partita. Mai fermi: 52 settimane su 52. Insomma, una roba da Guinness dei primati locale. "Giochiamo ogni settimana al Ribolla nel campo di calcio a 11 - racconta Orazio Montaina, il "Prof",come lo chiamano i più giovani -. In estate la sera, quando la temperatura è più clemente mentre nel resto dell'anno scendiamo in campo il sabato pomeriggio. Non ci fermiamo mai, neanche tra luglio e agosto quando in tanti partono per le ferie".

L'età e il ceto sociale sono variegati. C'è lo studente ventenne e il manager quarantenne, ma anche il pensionato over 60. Tutti insieme in campo, ogni maledetto sabato. "Tutto è nato alla fine degli anni 80 - racconta l'organizzatore -. Era il 1989 quando il fondatore del gruppo, Corrado Provenzano, ricevette una telefonata da parte dell'amico Franco Scalisi per allestire una squadra per giocare contro il gruppo del professor Tito Verga. Allora Corrado Provenzano riuscì a contattare alcune 'vecchie glorie under 40' e via via successivamente altri amici si unirono. Dal quel sabato non ci siamo più fermati, fino a oggi. All'epoca decidemmo di fissare una partita a settimana per poterci vedere, divertirci e raccontarci come andava la vita - continua Montaina -. Insomma, un pretesto per stare insieme".

Non esistevano le chat, gli sms e i telefonini. Altri tempi. "Ogni volta ci davamo appuntamento alla settimana successiva - dice -. E chi c'era, poi giocava. Appena la palla smetteva di rotolare passavamo al cibo: ricordo indimenticabili grigliate di carne e di pane cunzato...". All'inizio il "Prof" era un semplice giocatore, non gestiva l'aspetto organizzativo, che era curato da altri compagni "più carismatici". Dal '93 la gestione passò al duo Orazio Montaina-Federico Bottone, "il nostro compianto grande capitano che ci manca tanto come il sempre sorridente ed allegro Rosario Zerbo. Solitamente ci fermavamo con l'arrivo dell'estate per poi riprendere a settembre", aggiunge l'organizzatore. Le prime sfide nei terreni polverosi del Malvagno alla Favorita, poi il "trasloco" al campo Rosolino Lo Cicero all'Arenella. Quindi altre tappe, ad esempio al Papireto, nel vecchio centro sportivo di corso Alberto Amedeo e poi in quello della Panormus di viale Michelangelo. Con la pioggia, il freddo, il fango che diventano un tutt'uno con il sudore e la passione per il calcio vero.

Fino ad arrivare ai giorni nostri con le sfide nei campi del Ribolla di via Leonardo da Vinci, gestito adesso da Totò Schillaci "col prezioso aiuto del grande Modesto e Marcello". "Erano le 21 del 5 luglio 2013, un venerdì sera - ricorda Montaina - e da quel giorno ho preso da solo in mano le redini dell'organizzazione". Da quel momento le partite settimanali sono diventate un appuntamento infinito. "Grazie anche agli amici che hanno contribuito coi loro sponsor, come Giovanni Garofalo e Sergio Mongiovì, che cura anche il sito dei 'Senatori del calcio' in cui vengono aggiornati i risultati ogni settimana e la pagina su Facebook".

Montaina, una vita da mediano (nonostante i 68 anni non ha intenzione di mollare) continua a faticare a centrocampo. Là nel cuore del gioco. Lui giura di non esser mai rimasto "vittima" del classico bidone e spiega i segreti di questa inossidabile longevità. "Ho un bacino di 70 giocatori da cui attingere di volta in volta per le partite. C'è uno zoccolo duro di 30 persone e oltre ai 22 in campo solitamente ne convoco 4, 5 o 6 che vanno in panchina e subentrano a inizio secondo tempo. Come ho fatto a resistere tutti questi anni? Studio i giocatori nuovi, li "peso", osservo i comportamenti sia in campo che fuori, mi rendo conto che chi rema contro può rompere il giocattolo. Niente litigi, grande rispetto per compagni, avversari e arbitro. Abbiamo una precisa filosofia che va seguita". Filosofia che i "senatori", questo è il soprannome dato ai più esperti del gruppo, hanno tramandato ai più giovani. "Questo è un gruppo sano ma assolutamente non chiuso perché è sempre aperto a nuovi innesti. Però chi vuole entrare nel giro deve affrontare un lungo periodo di prova prima di entrare in pianta stabile. Solo così la partita del sabato può resistere all'incedere del tempo".