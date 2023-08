La "palermitana" Paola Di Benedetto ha un nuovo compagno: è Raoul Bellanova

La conduttrice tv di origini palermitane, Paola Di Benedetto, ha un nuovo compagno: si tratta di Raoul Bellanova. La loro relazione sembrerebbe procedere a gonfie vele e nelle scorse ore i due sono finalmente usciti allo scoperto. Bellanova gioca come laterale destro (non è stato riscattato dall'Inter (che era di proprietà del Cagliari) e adesso è al Torino infatti nella foto che hanno pubblicato i due si trovano in piazza San Carlo a Torino.

Paola Di Benedetto è originaria di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo, il paese in cui sono nati i genitori, che poi si sono trasferiti a Vicenza.

Lei e Bellanova avevano già ufficializzato a luglio una relazione che era già stata spifferata a giugno, attraverso uno scatto rubato che immortalava un bacio tra i due, forse proprio all’inizio della loro frequentazione, pubblicato sul profilo Instagram di Amedeo Venza. I due dopo un mese da quella 'spifferata' avevano deciso di uscire allo scoperto, ma poi non si erano più mostrati insieme, questo fino a ieri.

E se in molti erano felici di vedere che la conduttrice radiofonica sia finalmente di nuovo felice qualcuno ha voluto sottolineare il fatto che Raoul sia più giovane. Il calciatore ha 23 anni, mentre Di Benedetto ne ha 28 e un utente sotto all'ultimo post di Paola le ha scritto "E il bimbo di 20 dov'è?" e Paola ha risposto "Quale tipo di frustrazione personale ti affligge per scrivere un commento di questo tipo?".

