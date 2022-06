L'arte casearia sposa la fede calcistica, per festeggiare il Palermo in B nasce la burrata rosanero

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cosa c'entra l'arte casearia col calcio? La forte fede calcistica e l'attaccamento alla propria città. Questo ha ispirato ancora una volta i signori Guddo, due palermitani già noti e chiacchierati per aver ideato la burrata sbagliata. I due palermitani, in omaggio alla promozione della squadra di Baldini, hanno proposto al Costa Ponente una chicca per festeggiare la promozione del Palermo in serie B: la burrata rosanero. Un connubio di sapori che richiama la freschezza dei mari siciliani, perché realizzata con nero di seppia e salmone affumicato e pertanto dedicata alla squadra rosanero neo promossa in serie B.