Ha imitato splendidamente la cantante Adele: chi è la palermitana che ha vinto Tali e Quali

Una palermitana trionfa nella finale di Tali e Quali, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1 e che ha visto in giuria la regina Loretta Goggi, l'attore Giorgio Panariello, il paroliere Cristiano Malgioglio e l'imitatore Claudio Lauretta nei panni di Beppe Grillo come quarto giudice della serata. A vincere l'edizione è Francesca La Colla con una strepitosa Adele che ha convinto sia giuria che pubblico, ottenendo ben 38 punti nella finalissima contro i vincitori delle scorse puntate.

La Colla ha vinto e la nuova edizione di Tali e Quali conquistando il primo posto sul podio con la canzone Rolling in the deep di Adele. La concorrente ha una voce molto simile a quella originale e anche la somiglianza fisica non è da meno, ma come sempre Malgioglio ha trovato il pelo nell'uovo: "Ti manca il pathos che lei trasmette", ha detto. La seconda classificata è stata Clelia Cicero: tornata a vestire i panni di Édith Piaf ("La vie en rose") dopo aver trionfato nella prima puntata, si porta a casa una seconda standing ovation. Chiude il podio in terza posizione il vincitore della scorsa puntata Enea Platania con Mango ("La rondine"), il quale - oltre alla standing ovation - riceve l'applauso di Malgioglio.

Chi è Francesca La Colla

Nata il 18 agosto 1978 a Palermo, La Colla ha 45 anni. Sul Corriere della Sera è stata pubblicata la sua biografia. "Vocalist di Francesco De Gregori dal 2009 - si legge - ha iniziato la sua carriera artistica nel 1996, vincendo il Festival di Castrocaro. Negli anni, ha collaborato con diversi grandi nomi della musica italiana, condividendo il palco, tra gli altri, anche con Ligabue, Zucchero, Antonello Venditti, Emma Marrone, Elisa e Renato Zero. Sposata con il produttore discografico Marco Rinalduzzi, a cui ha dedicato la vittoria di Tali e Quali, nella vita lavora come docente di canto nella scuola “Suonare Suonare” che ha sede a Ostia Antica e Fiumicino, alle porte di Roma, città in cui La Colla vive da otto anni. Non è la prima volta che tenta la carta del talent: nel 2008, infatti, aveva partecipato alle selezioni di X Factor, classificandosi tra i primi dieci finalisti scelti da Morgan per il suo team. Successivamente, nel 2013, La Colla ha partecipato al Festival della Canzone Italiana di New York e nel 2018 si è esibita al Concerto di fine anno in Piazza del Plebiscito a Napoli in qualità di vocalist di Amy Stewart".

La classifica:

Francesca La Colla con Adele (54 punti)

Luciano Maci con Lucio Dalla (49 punti)

Isabella Alfano con Marcella Bella (41 punti)

Alessandro Prelli con Zucchero (39 punti)

Francesco Di Giugno con Elvis Presley (38 punti)

Martina Malagnino con Britney Spears (35 punti)

Universal Band con i Rockets (33 punti)