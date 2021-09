Musiche da film in piazza, l'omaggio di Bagheria a Ennio Morricone

Applausi e standing ovation da parte del pubblico che ha apprezzato l’esibizione di coristi e musicisti. “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Per un pugno di dollari”, “Gabriel’s Oboe” di The Mission e poi “Nuovo cinema Paradiso”, i brani del maestro proposti

L’omaggio di Bagheria al suo cittadino onorario più illustre: Ennio Morricone. Le colonne sonore dei film che lo hanno reso famoso in tutto il mondo hanno risuonato domenica scorsa nella storica piazza Madrice dove si è tenuto MusiCinema, musiche da film.

Un evento unico e prestigioso, il quinto della Stagione Concertistica “Città di Bagheria” arrivata alla quinta edizione ed organizzata dall’Associazione regionale Chorus Inside Sicilia, presieduta da Salvatore Di Blasi, della Federcori, la Federazione nazionale dei cori. Ad esibirsi il coro Laudate Dominum, fondato e diretto da Di Blasi, e la filarmonica Castelflavese diretta da Carmelo Calò.

A fare da sfondo naturale l’imponente e solenne facciata neoclassica della chiesa madre che il premio Oscar Giuseppe Tornatore ha voluto nella locandina del film Baarìa. La serata, condotta dal giornalista Filippo Romeo, ha regalato un’ora e mezza di grandi emozioni. Applausi e standing ovation da parte del pubblico che ha apprezzato l’esibizione di coristi e musicisti. “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Per un pugno di dollari”, “Gabriel’s Oboe” di The Mission e poi “Nuovo cinema Paradiso”, i brani di Morricone proposti. E ancora “Free world fantasy e “Variazioni in blue” di Jacob De Hann, “Mediterraneo” di Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani e Moment for Morricone, tributo del coro e della filarmonica al grande compositore scomparso lo scorso anno.

Gran finale con “Va, pensiero” dal Nabucco di Giuseppe Verdi, coro a bocca chiusa da “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini e “Libiamo né lieti calici” da La Traviata di Verdi, eseguita dal tenore Salvatore Di Blasi. Il concerto, il 53esimo da quando a Bagheria si realizza la kermesse, è stato patrocinato dall’associazione culturale Bequadro, presieduta da Giovanni Gargano, e dall’assessorato al Turismo del Comune, presente l’assessore Brigida Alaimo. L’iniziativa è stata anche promossa dal ministero della Cultura e dall’assessorato al Turismo della regione siciliana.