Nuovo menu da Stabile 169, il piacere della buona tavola strizza l'occhio alla nuova stagione

Il piacere della buona tavola va di pari passo con le nuove stagioni. Stabile 169, il ristorante in via Mariano Stabile 169, lancia il nuovo menu: piatti che strizzano l’occhio alla cucina tradizionale, che punta a una rivisitazione dei classici e pone grande attenzione per la sostenibilità.

I piatti riescono sempre a sorprenderti. Una volta varcato l’ingresso, ti senti avvolto da una piacevole atmosfera di serenità che ti fa sentire come a casa. Merito del personale e soprattutto del maitré Emanuele Ferrara, storico professionista della cucina al Flambè nel capoluogo, che in termini di accoglienza e professionalità è sempre impeccabile.

La cucina firmata dallo chef Giuseppe Roccaforte ha una forte impronta territoriale, legata ai cicli stagionali, in cui gli elementi “mare e terra” si delineano sempre più come appartenenza a un territorio. E’ essenziale e contemporanea in un racconto dove il pesce è indubbiamente un caposaldo. Nel menù ci sono anche tanti piatti di carne preparati con diverse tecniche di cottura che ne mantengono il gusto, la genuinità e la morbidezza.

“Metto sempre grande attenzione al dettaglio, alla stagionalità e alla qualità delle materie prime - spiega chef Roccaforte - partendo già dagli antipasti. In questo nuovo menù elaboro nuove pietanze, nuovi incontri di sapori, con cambi di forma e consistenza. Ogni portata è davvero una nuova scoperta”.

Stabile 169 è la scommessa di Laura Caliri e Antonio Dolce, una giovane coppia che ha creduto nel loro progetto rialzando la saracinesca del locale, malgrado la pandemia avesse colpito duro anche i ristoratori. “Le creazioni che abbiamo provato sono sorprendenti, semplici e immediate al tempo stesso - affermano i coniugi Dolce -. La nostra è un cucina siciliana elegante, in chiave innovativa che vuole esprimere l’anima più autentica di questa Isola. C’è tanto mare e terra, fra aromi, crudo/cotto e attenzione verso il cliente. Infatti, usiamo solo materie prime di alta qualità”. Fra gli antipasti: cipolla, patata, finocchio, ricci, gambero rosso e olio al basilico; crema di peperone, scampo, uova di salmone e sesamo nero; crema di ostriche, tartare di fassona e caviale. Fra i primi di mare: pasta fresca con ripieno di sarde fritta; risotto con nero di seppia, maggiorana, ostriche ricci e nocciole; l’immancabile minestra di aragosta. Fra i primi di terra: raviolo ripieno di patate, menta, funghi porcini e tartufo nero; gnocchi viola con salsiccia di maialino nero e tuma persa; bauletti di ricotta di pecora e pistacchio con coulis di frutti di bosco e burrata. Fra i secondi di mare: parmigiana di polpo; polpo con tuma persa, umami e salsa al basilico; insalata di mare tiepida. Fra i secondi di terra: filetto di vitello con porcini e salsa al foie gras con tartufo; costolette di agnello irlandese. Immancabili i dessert, fra questi: il tiramisù al frutto della passione e il gelo di mandarino tardivo di Ciaculli. Oltre al menù classico, da Stabile 169 si può scegliere anche il percorso degustazione. Ogni assaggio sarà una piacevole scoperta anche partendo dall’aperitivo.