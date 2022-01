Trasforma la spazzatura in arte: "Mi sono sempre sentita un rifiuto, ora faccio nascere il bello"

La creatività ha portato a Palermo una nota di riciclo ed economia circolare potente. Nunzia Ogliormino, vigilessa palermitana di 57 anni, in forza alla locale polizia municipale, nel tempo libero si dedica alla creazione di oggetti, complementi di arredo, bigiotteria, con materiale di riuso. Riesce a ridare la vita a materiali che, solo apparentemente, sembrerebbe defunti. Ed invece, Nunzia che, nella vita si è sempre sentita un "rifiuto perché poca amata", come lei stessa afferma, ha fatto della sua stessa passione un qualcosa di più.

Una attività imprenditoriale per la figlia Anna, poco più che ventenne, con le stesse doti creative della madre. Infatti, la famiglia vende i prodotti di Nunzia in un negozio in pieno centro a Palermo. Con il motto “al rogo l’omologazione", Nunzia Ogliormino ha edificato un marchio made in Sicily che svetta per originalità ed è sostenuto da quel “rispettando l’ambiente”, peculiarità irrinunciabile in tempi di anti spreco e di eco sostenibilità. Si chiama Sirio eco design". "Uso composti di ogni tipo - spiega Nunzia - come la plastica, ma anche pigne, bacche, fibre di piante, bucce d’arancia, ovviamente pvc, carta, cartone, bottoni, tappi, matite rotte, insomma esalto la spazzatura e la trasformo in arte. Mi sono sempre sentita “rifiutata” nella vita e ora questa è la mia rivincita". E da tutto questo groviglio d’insieme Nunzia crea collane, orecchini, bracciali, borse, lampadari, spille, persino tavolini da caffè.