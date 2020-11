Nonna Italia fa 100 anni e non rinuncia a festeggiare: "Ho tanti desideri da realizzare"

Quel suo metro e cinquanta e quella sua stazza mingherlina le hanno fatto vincere il titolo di "nonna piccola". Ma il traguardo che taglia è il suo esatto contrario. Perché grande, anzi grandissimo, è arrivare a un secolo di vita e spegnere 100 candeline come ha fatto nonna Italia Griffo, palermitana doc classe 1920.

Il Coronavirus, che ha imposto una stretta sui festeggiamenti, non ha però rallentato l'emozione di un giorno importante per la famiglia. Due figli, quattro nipoti e cinque pronipoti, all'attivo ha due guerre mondiali e una pandemia. "Ha fatto 100 anni ma è come se ne mentalmente ne avesse 60. E' una vera e propria forza della natura - racconta a PalermoToday Ivan Trigona, il marito di una delle nipoti -. Ha perso il marito da giovane, ha cresciuto due figli da sola. Ma ha una tempra che non ha eguali".

Nata e cresciuta in corso Olivuzza (dove, una volta vedova, è tornata a lavorare come governante), è a Pallavicino che ha trascorso gran parte della sua vita. "Adesso vive a casa con l'unica figlia che le è rimasta - dice il nipote -. Vuole dare sempre una mano, non riesce a stare mai ferma".

Un vulcano, energia pura. La stessa che ha messo per soffiare quel 100 sulla torta. "Si è fermata, ha guardato le candeline. Si è commossa, è stata tenera. Ha detto: 'fermi tutti, io ho ancora tanti desideri da realizzare'".

