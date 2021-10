Nina Moric a Palermo, per la modella croata serate tra buon cibo e selfie con i fan

Non è noto il motivo della visita in Sicilia dell'ex moglie di Fabrizio Corona, oggi mamma di Carlos. Di certo ha incontrato un noto chirurgo plastico palermitano con cui ha parlato di mastoplastica e protesi. Chissà che la sua presenza in città non sia legata al "ritocchino"

Weekend speciale per Nina Moric. La bella modella croata, ex moglie di Fabrizio Corona, oggi mamma di Carlos, è tornata in Sicilia. Dopo una breve sosta a Taormina, la showgirl ha raggiunto Palermo.

Aperitivo da Tutto, locale al civico 31 di via Isidoro La Lumina, e poi cena da Troppo, al numero 51, qualche passo più avanti. Sushi per lei e per i suoi amici, tra cui anche il cantante palermitano Cristian Imparato. Selfie con i fan (poi ripostate sui social sotto la scritta "Troppo bona", prendendo in prestito il nome del locale in cui si trovava) e carezze a una mascotte speciale: Tommaso, un "cucciolo" di alano capace quasi di raggiungere il suo metro e ottanta di altezza.

Non è noto il motivo della visita a Palermo della modella croata. Ciò che si sa, perché è stata la stessa Moric a condividerlo sui sociale, è che ha trascorso la notte al Domina Zagarella Sicily, hotel a 5 stelle a Santa Flavia, e che ha incontrato un noto chirurgo plastico palermitano con cui ha parlato di mastoplastica e protesi. Chissà che la visita in città della bella modella croata non sia legata a un "ritocchino".