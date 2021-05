Una storia di successo tutta siciliana, Bruno Spa fa 85 anni e festeggia con un sottocosto

E' il 1936 quando Domenico e Palmina Bruno fondano un negozio di piccole dimensioni per la vendita di prodotti musicali e grammofoni, nella piazza Carlo Alberto di Catania. Ben presto nascerà l’amore per la tecnologia, che diventerà il loro vero core business

Bruno Spa compie 85 anni e festeggia con una serie di promozioni nei suoi trenta punti vendita in Sicilia, Calabria e Triveneto, fino al 12 maggio. Leader nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, l'azienda fu fondata nel 1936 da Domenico Bruno e dalla moglie Palmina Finocchiaro. "Siamo soddisfatti di aver raggiunto un traguardo così prestigioso - commenta Claudia Andronico, amministratore delegato alle funzioni di staff - e soprattutto per essere riusciti a farlo in un periodo storico molto complesso come quello della pandemia che stiamo vivendo".

Proprio la necessità di garantire sicurezza ai clienti e al personale è stata una grande sfida di quest'anno, "e siamo felici di averla vinta - aggiunge -. Abbiamo deciso di dotare l’azienda di processi di acquisto innovativi e tecnologicamente d’avanguardia per tutelare anche il nostro personale: grazie alla modalità di vendita "Bruno Con te", il cliente può acquistare sempre da remoto ed anche usufruire della nostra straordinaria campagna di sottocosto, valida fino al 12 maggio, godendo della consulenza del nostro competente personale, che mostra il prodotto come se il cliente fosse presente all’interno del negozio. Dopo aver selezionato il prodotto di interesse, è possibile decidere se ricevere la consegna al proprio domicilio o ritirarlo personalmente nel punto vendita: in entrambi casi la sicurezza sta al primo posto. In ulteriore alternativa, il sito www.euronics.it/bruno-3v, tramite i servizi di "Prenota e Ritira", si pone come interlocutore privilegiato e comodo per gli acquisti online del cliente".

"La nostra vera forza - aggiunge Diego Crisafulli, amministratore delegato alle funzioni di line - sono le nostre persone che con il loro entusiasmo, la loro passione, la loro competenza ed il loro senso di appartenenza, sono il vero valore aggiunto che ha permesso, permette e permetterà alla Bruno di essere l'azienda vincente quale è! Essere vincenti, per Noi di Bruno, significa soddisfare i nostri shareholders, ovvero i nostri clienti ed i nostri fornitori. Siamo l'anello di congiunzione che rende efficace, efficiente e soddisfacente questa relazione! Nella nostra azienda, in mezzo a tanta tecnologia, si sente sempre il respiro delle nostre persone! In questi giorni desideriamo festeggiare insieme a voi questo grande risultato".

La storia

E' il 1936 quando i due coniugi Domenico e Palmina Bruno, uniti più mai nelle loro anime, ma anche dal punto di vista professionale, fondano un negozio di piccole dimensioni per la vendita di prodotti musicali e grammofoni, nella piazza Carlo Alberto di Catania, in Sicilia. Ben presto nascerà l’amore per la tecnologia, che diventerà il loro vero core business.

Intorno agli anni ‘40, prende il via un percorso tutto in ascesa e di grande condivisione familiare, nel quale verranno coinvolti anche i quattro figli Provvidenza, Giuseppa, Orazio e Filippo. Tenacia, intuito imprenditoriale e tanti sacrifici, costituiscono il paradigma del successo della Bruno, che riesce ad affrontare e superare momenti di terrificanti difficoltà, come quello della Seconda Guerra Mondiale.

E' soprattutto la capacità di adattamento che, negli anni, ha contraddistinto la famiglia Bruno, in grado di creare nuovi mercati e di specializzarsi nell’installazione di impianti audio nelle case dei privati, in modo da sopperire alle difficoltà del momento e valorizzare il loro grande punto di forza: il rapporto di fiducia con il cliente.

Da una piccola bottega nel centro storico del capoluogo etneo, l’azienda piano, piano si espande fino a spostarsi in via Luigi Rizzo, nella storica sede catanese, dedicandosi anche alla vendita di elementi di arredo. Qui, in questo posto magico, si concentrerà tutta l’attività dei Bruno, dove la passione per gli elettrodomestici prevarrà su quella per gli interni ed i complementi di arredo.

Entrare all’interno del punto vendita in via Luigi Rizzo, che nel tempo è stato ampliato sempre più, significa vivere una vera esperienza immersiva alla riscoperta dell’evoluzione della società italiana, che la Bruno è sempre riuscita ad interpretare con le sue esigenze, studiando le soluzioni migliori per rimanere al fianco dei clienti ed accompagnarli fino a dentro le loro case.

Nel 1999 la Bruno entra a far parte del gruppo Euronics Italia, insieme al quale inizia l’espansione non soltanto siciliana, con un primo negozio a Regalbuto in provincia di Enna, ma anche in Calabria e nel Triveneto. Un traguardo i cui festeggiamenti collegano con un filo rosso ideale l’Italia da Sud a Nord, attraverso i 30 negozi sparsi su tutto il territorio nazionale, all’interno dei quali lavorano ogni giorno, con profondo spirito di appartenenza, con circa 800 collaboratori, dotati di una grande esperienza nel settore dell’innovazione tecnologica.