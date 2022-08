Fiocco azzurro in casa Lecce, gli ex rosa Gallo e Giacomazzi diventano papà e nonno

Un fiocco azzurro con qualche tonalità di rosanero. Il difensore palermitano del Lecce, cresciuto nelle giovanili rosanero, Antonino Gallo, è diventato papà, rendendo allo stesso tempo nonno Guillermo Giacomazzi, l'ex centrocampista che ha militato per qualche mese nel club di viale del Fante nel 2007. Sì, perché Matias, questo il nome del piccolo nato il 24 agosto, è frutto dell'amore tra Gallo e Stephanie, figlia dell'uruguaiano ricordato in Italia soprattutto per le sue ottime stagioni in Salento.

E' stato lo stesso Gallo ad annunciare la nascita del figlio con un post e alcune foto su Instagram. "E adesso ci sei tu... Caro Matias, quando il 12 dicembre ho scoperto che di li? a poco sarei diventato padre, non riuscivo a crederci! Con il passare del tempo vedevo la pancia della mamma che cresceva sempre di piu? e tu iniziavi a far parte della mia vita... spesso immaginavo i tuoi occhi e la tua bocca, ma come al solito la realta? supera la fantasia...".

"Oggi finalmente ti ho visto - scrive ancora il mancino del Lecce - e dal momento in cui i nostri sguardi si sono incrociati, ho capito che niente sarebbe stato piu? come prima , mi sono reso conto di quanto la mia vita era vuota senza di te. Ti amo Mati. Grazie perche? ora so cosa vuol dire amare qualcuno incondizionatamente e che essere papa? e? il dono piu? prezioso che potessi ricevere. Saro? sempre al tuo fianco pronto a difenderti. Il tuo papà".