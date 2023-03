Il Gallo dimentica il derby: è nata Benedetta, la figlia di Andrea Belotti e di Giorgia Duro

Secondo fiocco rosa in casa Belotti. Andrea, l'ex attaccante del Palermo oggi alla Roma, è diventato papà per la seconda volta. Dopo Vittoria, a distanza di due anni nasce Benedetta. La notizia è stata diffusa su Instagram dalla moglie del Gallo, la palermitana Giorgia Duro.

"Benvenuta alla vita Benedetta. Rinascere con voi e per voi" ha scritto la neo mamma sui social come didascalia dell'immagine che immortala la manina della loro secondogenita stretta tra le mani della neo-mamma. "Dio - scriveva Giorgia Duro su Instagram quando ha annunciato la seconda gravidanza - ha deciso di benedirci ancora. Siamo felici di poter condividere con voi questa immensa gioia, Vittoria diventerà una sorella maggiore e noi genitori per la seconda volta. E con gli occhi colmi di lacrime scrivo queste due righe da dedicare a questa nuova vita che cresce dentro me".

L'ex attaccante rosanero è convolato a nozze con la modella palermitana quasi sei anni fa proprio a Palermo. Il fatidico sì è stato pronunciato nella chiesa di San Francesco di Paola. Molti gli ospiti vip e i calciatori per un matrimonio blindatissimo che fece molto discutere. Dopo la cerimonia, il ricevimento si svolse a Villa Tasca ma venne stoppato a notte fonda dai vigili a causa del volume troppo alto della musica.