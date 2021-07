Una macchina da cucina a bordo di una motoape: nasce "Ape & Filo", la sartoria itinerante

Una sartoria sociale on the road. Nasce Ape & Filo, il laboratorio itinerante della Sartoria Sociale progettato della cooperativa Al Revés che si occupa di inserimento socio-lavorativo di persone in difficoltà attraverso l’economia circolare nel settore tessile.

Una motoape attrezzata come un vero laboratorio tessile su strada, in cui trovano spazio abiti e accessori artigianali prodotti dalla Sartoria Sociale secondo i principi del riciclo tessile: manufatti sartoriali realizzati con scampoli e stock di tessuto, ma anche capi second hand e vintage. Un mobile shop, un laboratorio e uno spazio-eventi fluido per le attività che si organizzeranno sui territori e per le iniziative sociali di mobilità. Il mezzo sarà reso fruibile anche per altre organizzazioni e iniziative attraverso il servizio di renting.

Il design, l’identità visiva e il progetto di allestimento del veicolo, sviluppati con la direzione artistica di Studio Forward, costituiscono un sistema identitario coerente e coeso dalla forte riconoscibilità, in cui le cromie e le geometrie, progettate ad hoc, vengono applicate sia agli elementi che definiscono il nuovo styling del “laboratorio su ruote”, che nella comunicazione e merchandising. Gli interventi di progettazione di Ape & Filo prevedono una disposizione degli spazi e degli accessori pensata nel dettaglio, in cui sono organizzati tutti gli elementi caratteristici di un hub tessile: piani di lavoro, grucce, cassetti portaoggetti, abiti e accessori di design, stand appendiabiti e persino una macchina da cucire.