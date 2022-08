Oltre 25 mila copie vendute, La Rappresentante di Lista spicca il volo: "My mamma" è disco d'oro

"My mamma", l'ultima canzone de La Rappresentante di Lista, supera le 25 mila copie vendute e si aggiudica il disco d'oro. Ad annunciare la notizia è la band per metà palermitana. "Noi adesso lo sappiamo di cos'è fatto un disco d'oro - scrivono Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina su Instagram - e se vuol dire tutto questo, non vediamo l'ora di farne altri perché è una delle cose più belle che potessero capitarci nella vita".

Lo scorso febbraio il successo era arrivato con "Ciao ciao". Fin subito fu chiaro che la canzone con cui La Rappresentante di Lista ha conquistato il settimo posto nella classifica finale del Festival di Sanremo sarebbe diventata un tormentone. In poche settimane però arrivò un riconoscimento a certificarne l'importanza: anche in quella occasione fu disco d'oro.