Musica leggerissima fenomeno social: le parodie dei vip che si cimentano nei Tik Tok

Da Mara Maionchi a Eleonora Abbagnato passando per Bruno Barbieri, la canzone sanremese dei siciliani Colapesce e Dimartino è uno dei brani più amati dalla community perché ha saputo stimolare e ispirare la creatività di tutti

C’è chi l'ha amata al primo ascolto, chi l'ha apprezzata solo dopo un po', chi la canticchia sempre e chi non riesce più a togliersela dalla testa. "Musica Leggerissima" è già una delle canzoni preferite del 2021, anche su TikTok. Con oltre 70.000 video creati, il brano sanremese dei siciliani Colapesce e Dimartino è una delle canzoni più amate dalla community perché ha saputo stimolare e ispirare la creatività di tutti i tik-toker. Un vero e proprio trend, perché i video condivisi con l'hashtag hanno superato 25 milioni di visualizzazioni.

Per continuare a portare allegria e a ispirare la creatività della community, Colapesce e Dimartino hanno curato una playlist di canzoni "leggerissime" che è disponibile in app. Oltre ai brani tratti dal loro nuovo album "I mortali 2", hanno selezionato successi internazionali, da "Dimension M2" degli Stereolab a "Un caid" degli Aksak Maboul, e anche grandi classici come "Le femme d'argent" degli Air.

"Da quando questa canzone è uscita è come se fosse diventata di tutti e non appartenga più a noi. Vederla così apprezzata anche da un pubblico che non avevamo mai immaginato potesse affezionarsi alla nostra musica ci riempie di orgoglio e di gioia. Un abbraccio a tutte e tutti gli amici di TikTok!" hanno commentato Colapesce e Dimartino

Da sempre, la musica è uno degli elementi distintivi di TikTok, i suoni e i brani disponibili sulla piattaforma vengono utilizzati per interpretazioni uniche e originali e, in questo modo, viene a crearsi un nuovo legame tra gli artisti e la community potenziato dalla scoperta e dalla co-creazione dei contenuti. "Musica Leggerissima" ne è un bellissimo esempio: Mara Maionchi l'ha amata subito. Poi c'è la tuta "leggerissima" di Eleonora Abbagnato o la piadina "leggerissima" dello chef Bruno Barbieri.