Musica leggerissima ora è tutta da ballare: arriva il remix di Cerrone, re della musica dance

Musica leggerissima ben presto anche tormentone estivo. Il successo del brano del duo siciliano Colapesce e Dimartino che alla scorsa edizione del Festival di Sanremo ha solo sfiorato il podio ma in compenso ha scalato le vette di radio, piattaforme streaming e anche "meme" sui social network non sembra volersi fermare. Grazie alla collaborazione con il dj italo-francese di fama internazionale Cerrone, ecco che arriva il remix di "Musica leggerissima" tutto da ballare.

Vincitore di 5 Grammy Awards e di un Golden Globe come "Best producer of the year", è una delle leggende viventi della disco music con oltre 30 milioni di dischi venduti nel mondo. Un innovatore che, negli anni '70, ha rivoluzionato il genere sintetizzando elettronica e disco music in un sound unico. Molti artisti come Daft Punk o Phoenix lo hanno eletto a fonte d'ispirazione. Ora la coppia di cantautori rivelazione dell'anno che ha già organizzato il tour estivo lo scelgono per un originale remix.

Il tour di Colapesce e Dimartino

Fresco fresco di doppio disco di platino, Musica leggerissima sarà il brano che Colapesce e Dimartino porteranno su e giù per l'Italia. Si parte il 9 luglio dal Festival Dei Due Mondi di Spoleto, si prosegue il 10 all'Arena della Regina di Cattolica. Poi il 16 luglio al Luce Music Festival di Bitonto, il 26 alla Cavea Autorium Parco della Musica di Roma e il 31 al Parco dei Suoni di Riola Sardo. Il 28 agosto si torna a casa, in Sicilia: la tappa di Taormina al Teatro Antico però è già andata sold out. Si conclude il 3 e il 4 settembre, prima a Prato e poi al No Sound Fest di Servigliano.