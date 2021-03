Colapesce e Dimartino inarrestabili, "Musica leggerissima" è anche disco di platino

Non ne vuole sapere di fermarsi il successo di "Musica leggerissima", il brano di Colapesce e Dimartino che ha sfiorato il podio al Festival di Sanremo. Dopo aver conquistato il disco d'oro, ora la canzone dei due siciliani (di Solarino in provincia di Siracusa il primo e di Misilmeri il secondo) è anche disco di platino. Ma non solo. Tra i brani in gara è il primo ad aver tagliato questo traguardo.

Un successo quello di Colapesce e Dimartino che si conferma settimana dopo settimana. Il brano diretto da Ground’s Oranges che ha già superato i 16 milioni di visualizzazioni su Youtube diventando il videoclip più visto di questa edizione del Festival di Sanremo, ha conquistato radio, web e anche tutte le classifiche streaming.

Il 19 marzo è inoltre uscito I mortali al quadrato una nuova edizione, al quadrato appunto, del primo album. Scritto a quattro mani da Colapesce e Dimartino, si tratta di un doppio album che contiene non solo i brani del precedente "I mortali", ma anche 10 nuove tracce. Tra queste, oltre alla canzone sanremese, anche la cover di "Povera patria" di Franco Battiato (cantata proprio sul palco dell'Ariston) e un nuovo inedito, la title-track I mortali.