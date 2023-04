Un murale per Valentino Rossi nella sua Tavullia, è opera del palermitano Andrea Buglisi

Tavullia, comune marchigiano, si prepara a rendere omaggio al suo cittadino più illustre, ovvero Valentino Rossi, e c'è anche la mano di un palermitano. Fra le iniziative dedicate al campionissimo di MotoGp, c'è anche la realizzazione di un murale che ritrae il volto del "Dottore" su una palazzina della città in provincia di Pesaro Urbino. A disegnarlo è stato infatti lo street artist siciliano Andrea Buglisi.

L'opera raffigura il leggendario numero 46 con una saetta sul viso e la scritta "To be a rock and not to roll", con riferimento al cantante David Bowie. All'inaugurazione del murale oltre all'autore e a Valentino Rossi ha preso parte la sindaca di Tavullia, Francesca Paolucci, che ha postato una foto su Facebook. La stessa prima cittadina nei giorni scorsi ha annunciato che il prossimo 19 maggio nell'ambito di "TavulliaVale", la serie di eventi dedicati a Rossi, saranno consegnate al motociclista ritiratosi nel 2021 le chiavi della città dove è cresciuto.