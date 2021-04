Caffè gratis per medici e infermieri dei centri vaccinali: la campagna di Morettino da Palermo a Milano

Sostenere la difficile quotidianità di medici, infermieri e personale sanitario impegnato nella battaglia al Covid e nella campagna vaccinale, dando loro la carica e l’energia attraverso il caffè, simbolo di condivisione e amicizia. Morettino, storica torrefazione siciliana che ha da poco compiuto i cento anni di vita, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a oggi ha offerto migliaia di caffè al personale sanitario, attraverso costanti consegne a tutti i principali ospedali della Sicilia e di alcune città del resto d’Italia.

In questi difficili giorni, in cui la Sicilia è alle prese con una recrudescenza dei contagi, l’impegno della torrefazione continua con il supporto anche alla campagna vaccinale, grazie all’inclusione anche degli Hub della Fiera del Mediterraneo e del Policlinico Giaccone di Palermo nel circuito dei centri sanitari coinvolti nell’iniziativa.

“Morettino ha sempre mostrato l’orgoglio di esserci per Palermo. E oggi più che mai sentiamo il bisogno di mostrare l’amore per la città ed i suoi figli - racconta Andrea Morettino -. Tante sono le iniziative di natura sociale portate avanti dall’inizio della pandemia, con piccoli gesti di umanità verso chi impegnato da mesi in prima linea nella battaglia al virus”. “Da ormai cento anni – prosegue Morettino - il nostro caffè accompagna la quotidianità dei siciliani, nei loro risvegli, nei momenti di svago o nelle abitudini lavorative. Oggi, in una fase ancora molto critica, questa iniziativa ci sembra la naturale prosecuzione del nostro lungo percorso imprenditoriale per la città e con la città”.

L'elenco degli ospedali e degli hub vaccinali coinvolti

Palermo

Hub Vaccinale Fiera del Mediterraneo - Palermo

Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello - Palermo

Policlinico Paolo Giaccone - Palermo

Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli - Palermo

Ospedale Ingrassia - Palermo

Ospedale Civico - Partinico

Catania

Ospedale Santa Marta Venera

Ospedale Vittorio Emanuele

Ospedale Cannizzaro

Messina

Azienda ospedaliera Papardo - Messina

Policlinico Gaetano Martino - Messina

Ospedale Cutroni Zodda - Barcellona Pozzo di Gotto

Ospedale Barone Ignazio Romeo - Patti

Trapani

Ospedale Sant’Antonio Abate - Trapani

Ospedale Paolo Borsellino - Marsala

Milano

Policlinico di Milano

Pordenone