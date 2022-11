Il caso della maglia della Decima Mas di Montesano, Anpi Palermo: "Roba indegna, cattivo esempio"

"E' stata una cosa indegna. Mostrarsi con quel simbolo vuole dire non avere capito niente dei valori della Costituzione, per cui tanti hanno dato la vita. Una cosa penosa e tremenda. La nostra condanna è convinta. E' stato un cattivo esempio". A dirlo all'Adnkronos è Ottavio Terranova, presidente di Anpi Palermo e coordinatore per la Sicilia dell'associazione, oltre che componente del Comitato nazionale, dopo la bufera mediatica che si è abbattuta su Enrico Montesano, espulso da 'Ballando con le stelle' per aver indossato alle prove del programma Rai una maglietta nera della XMas.

"Montesano si è distinto negli anni della pandemia anche per le sue teorie anti-vaccino - prosegue l'ex vice presidente nazionale di Anpi -. E' un personaggio che in passato ci ha fatto ridere con i suoi film e che adesso, purtroppo, ci fa preoccupare". L'attore romano si è giustificato dicendo di essere "un collezionista" di magliette e per testimoniare il proprio "passato di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia" ha chiesto formalmente al presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia un incontro. "Non so se lo incontrerà. Io non credo alla sua giustificazione - taglia corto Terranova -E' semplice opportunismo, ha capito che buona parte dell'Italia non ha condiviso il suo gesto. Può anche ballare al circo se vuole, non certo alla televisione di Stato. E' stato un cattivissimo esempio soprattutto per i più giovani".

Da condannare secondo il coordinatore regionale di Anpi Sicilia anche la Rai e il "lassismo di chi doveva controllare e non l'ha fatto". "Non è stata attenta - conclude Terranova -. L'espulsione era inevitabile, il minimo che si poteva fare, ma è avvenuta solo dopo le vibranti proteste dell'Anpi e di chi si è disgustato davanti a questo gesto vergognoso. Montesano ha sfoggiato un simbolo che ci ricorda le cose peggiori della storia d'Italia. Non mi aspettavo dal lui una cosa del genere".

fonte Adnkronos