Cannolo e passito siciliano protagonisti della nuova collezione di monete della Zecca italiana

Due cannoli siciliani e un bicchiere di Passito in primo piano su una decorazione tipica della ceramica di Caltagirone, una colonna tortile barocca con capitello corinzio ispirata dall’interno della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide. Nella composizione, ad arco, le scritte “Repubblica Italiana” e “Sicilia” separate da un’onda del mare stilizzata. E' questa una delle 15 monete della nuova collezione numismatica 2021, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dalla Zecca dello Stato italiana.

Storia, arte, sport, scienza, natura ed eccellenze enogastronomiche italiane - acquistabili sul portale e-commerce della Zecca italiana, oltre che nei punti vendita del Poligrafico e Zecca dello Stato dal 26 gennaio - in 15 monete che ripercorrono volti e identità di tutto il territorio italiano, da Nord a Sud. E proprio al Sud, alla Sicilia, è dedicata la moneta che celebra il cannolo, insieme al passito, realizzata dalla designer Maria Carmela Colaneri.

Un vero e proprio tributo alla Sicilia, dritto e rovescio. Perché ci sono anche il Tempio della Concordia della Valle dei Templi di Agrigento, il Teatro Antico di Taormina stilizzato, un ramo di mandorlo, un’onda del mare e la "triscele", testa femminile con tre gambe piegate chiamata anche Trinacria, simbolo della Sicilia e parte integrante della bandiera siciliana. In alto, a giro, la scritta “Sapori d'Italia” e il valore - 5 euro -, mentre a sinistra una “R” sta ad indicare la Zecca di Roma. In basso infine l'anno di emissione, ovvero il 2021.

Celebrazione di personaggi, avvenimenti storici e artisti simbolo della tradizione e della cultura imprenditoriale italiana, ma anche gratitudine in un anno segnato dalla pandemia da Covid-19. E' alle professioni sanitarie, infatti, che una di queste monete è dedicata. Non mancano poi creatività e genio italiano, riconosciuti e celebrati in tutto il mondo, grazie a personaggi come Dante, Caravaggio ed Ennio Morricone cui vengono dunque dedicate alcune monete, dove l'utilizzo dell’oro puro nella realizzazione rievoca il mito della Lira.

