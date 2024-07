Il compleanno del Molo Sant'Erasmo, la trattoria di mare della Costa Sud festeggia i 4 anni di attività

Quattro anni di Molo Sant’Erasmo, la trattoria di mare della costa Sud di Palermo. Quattro anni dalla riqualificazione di un’area abbandonata e riconsegnata alla città. Era il 9 luglio 2020 il giorno dell’apertura e proprio per festeggiare questa occasione è stata organizzata dal proprietario Saverio Borgia una festa tra amici davanti al porticciolo, casa di pescatori e marinai. Musica live, un brindisi e una selezione di alcuni dei piatti del ristorante hanno accompagnato la serata davanti a giornalisti ed esperti del settore food & wine.

“Abbiamo fatto tanta strada dal primo giorno - dice Saverio Borgia - e per noi questa serata era necessaria per ringraziare chi ha creduto in questo progetto, chi viene a trovarci e chi ci supporta quotidianamente. La nostra è una squadra compatta, che lavora con passione”. Al Molo Sant’Erasmo Palermo è raccontata attraverso uno dei suoi protagonisti: il mare. Il pesce, la tecnica, il servizio, l’esperienza vissuta sono tutte “materie prime” che caratterizzano l’offerta enogastronomica di questo locale.

Nel luogo in cui la foce del fiume Oreto incontra il Mediterraneo. Uno spazio in cui la città può tornare a dialogare col mare, attraverso la fantasia dei piatti di pesce proposti dalla brigata guidata dallo chef Leonardo Di Piazza. Come le migliori trattorie vengono proposti piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna senza mai dimenticare il territorio. Il pesce fresco appena pescato viene cucinato ed esaltato in piatti semplici e pieni di significato. Non solo buon cibo, ma anche una ricca proposta per quanto riguarda la carta dei vini e il bar. Per l’estate 2024 ogni giovedì sera viene proposto l’aperitivo al tramonto. Dj set, musica dal vivo e cantine.

Leonardo Di Piazza è il nuovo Executive Chef

Un ritorno alla tradizione e, come dice il nome del luogo, alla trattoria di mare. Leonardo Di Piazza è il nuovo Executive Chef del Molo Sant’Erasmo, il locale che guarda la costa sud di Palermo di proprietà dei fratelli Saverio e Vittorio Borgia. Da ottobre 2023 Di Piazza è Chef di “Bioesserì”, ora questa doppia sfida che gli permette di consolidare la sua filosofia culinaria in due ristoranti distinti, ognuno con la propria identità. “Per me - dichiara lo Chef - è una grandissima opportunità ma anche motivo di soddisfazione personale. Gestire due cucine è uno step che mi mancava ma solo non faccio nulla: avrò due squadre a disposizione che mi daranno un supporto fondamentale. Questa responsabilità premia la mia carriera”.

Piatti classici della tradizione nel nuovo menu: si va dal polpo alla griglia su crema di patate ai crudi tra gli antipasti fino agli spaghetti alle vongole o i bucatini con le sarde tra i primi. Tra i secondi non manca la frittura mista di pesce, il calamaro ripieno alla siciliana o le sarde “a beccafico”. Uno dei piatti è condiviso con la cucina di Bioesserì ed è una linguina con tartare di gambero rosso e la sua bisque. Al Molo Sant’Erasmo Di Piazza ha l'opportunità di sperimentare metodi e tecniche nuove, esprimendo la sua preferenza per l'uso del pesce azzurro tra tradizione e innovazione. Il suo approccio alla cucina mira a mantenere l'essenza e il gusto autentico dei prodotti scelti.