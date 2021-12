Moda, a Villa Palagonia una sfilata con le eccellenze del territorio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La magia dei suoni che si trasforma in geometrie cromatiche di kaftani di seta di lusso. È l'idea originale della collezione "Ascolta e Disegna" che è stata ideata da Alessandro Rabito e realizzata dallo stilista Giovanni Cannistrà, con la produzione di Giampaolo Guida della Maison Biancomanto, che è stata presentata in anteprima, nella suggestiva cornice di villa Palagonia di Bagheria, nel corso dell'evento dal titolo "L'artificio dell'arte", promosso e organizzato da Guida. Alla kermesse, che è stata presentata dalla giornalista Nadia La Malfa, hanno partecipato tra gli altri, la madrina Miss Italia 2020 Martina Sambucini, l'onorevole Caterina Chinnici, europarlamentare e l'onorevole Giuseppe Lupo, deputato del Pd all'Ars e diverse aziende della provincia di Palermo, che hanno presentato la collezione invernale della prossima stagione, come Kontessa, Maison Biancomanto, Corredo In, Rosanna Dolce e Toy Sposa.

"Il grande successo che abbiamo riscosso ancora una volta -sottolinea Guida- testimonia che, dopo questo periodo drammatico di chiusura, c'è tanta voglia di tornare a godere della bellezza, della magia di questi eventi, che rappresentano un'occasione di promozione del nostro terrirorio e soprattutto una vetrina per le nostre eccellenze artigianali. Sono soddisfatto perché l'originale collezione di kaftani che abbiamo concepito con i due talenti come Rabito, ingegnere con la passione per moda e l'informatica e Cannistra', stilista che per l'occasione ha festeggiato i trent'anni di carriera, è stato un successo".