Un hair stylist palermitano racconta la bellezza delle donne attraverso cinque elementi

Acqua, legno, fuoco, terra e metallo. Sono questi i cinque elementi, che la filosofia cinese riconosce come gli elementi propulsori dell’energia che genera l’universo e gli esseri umani, ad aver ispirato il nuovo progetto dedicato alla moda capelli dell'hair stylist palermitano Francesco Arancio (insieme ad Alfaparf Milano Education team).

L’hair stylist siciliano, ispirandosi agli elementi della natura, ha esaltato la bellezza autentica delle donne in uno straordinario viaggio dentro il mondo del colore. Le cinque donne, che incarnano i cinque elementi, sono la sintesi di una bellezza unica, naturale, spontanea che sprigiona sinergia tra tecnica, creatività e performance.

È così che Arancio si lancia in un mondo fatto di colori che rispecchia le stagioni dell’anima. C’è l’acqua che rappresenta l’elemento femminile per eccellenza. Un bianco ghiaccio, come deve essere la matrice primordiale della vita, che ha il gusto dell’eterna rigenerazione. C’è il legno che simboleggia la vitalità, la crescita e la sensualità: un castano che richiama la corteccia di un albero che incarna la vita capace di rigenerarsi incessantemente. E poi c’è il fuoco, talmente dinamico da essere l’unico in grado di portare a drastiche trasformazioni. Non è un caso se quel rosso “esplosivo” diventa sintesi tra potenza e passione.

Il viaggio nel mondo del colore di Francesco Arancio si conclude con due elementi diametralmente opposti nelle nuance ma infinitamente vicini nell’anima. C’è la terra, così, che consacra ciò che sostiene, riunisce e ripristina tutte le cose che hanno bisogno di trovare il loro equilibrio: come un castano che racchiude tutti i pigmenti e le sfumature della terra e non teme nessuno col suo bel caratterino. Infine c’è il metallo, simbolo di energia, purezza e vitalità esplosiva. Un grigio metallico che ha la capacità di cambiare le forme, così come le donne che amano i cambiamenti.