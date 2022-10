Miss e Mister Europa 2022, palermitani protagonisti a Ravenna

Palermitani protagonisti al concorso di bellezza Miss e Mister Europa, svoltosi dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 al Grand Hotel Azzurra in località Lido Adriano, frazione del comune di Ravenna.

Gabriele D'Alcamo, 22 anni, di Palermo si è aggiudicato la fascia di Mister Europa Cinema Italia, Giorgio Richiusa di Torretta, 23 anni, è stato eletto Mister Europa Talento Italia, ad Antonella Brucato, 36 anni, di Petralia Soprana, il titolo di Overissima. Il piccolo Antonino Greco, 9 anni, di Alia, è tra i Bimbi Vip Cinema Italia.

Il concorso ha previsto anche l'assegnazione dei riconoscimenti Special Talent Senza Barriere, Parità di Genere ed Integrazione , coinvolgendo in questo modo anche persone diversamente abili. L’edizione del 2022 è stata ancora più ricca di quella precedente visto l’alto numero di partecipanti: ben 63. Numerosa e assortita anche la giuria composta dal presidente del concorso Fabrizio Mechi, dal titolare dell’agenzia di moda The One di Milano Franco Battaglia, con al suo fianco la modella Sabina Kalmanova, dal comico e attore Marco Milano (Mandi Mandi), dai manager Vittorio Brazzorotto, Angelo Rallo e Antonio Petrino. E poi l’imprenditore della ristorazione del marchio Spaghetti Haus Camillo Rezzaghi, Edy Mucai imprenditore alberghiero e lo sportivo Piero Esse.