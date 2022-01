Miss mamme in poesia, il premio della critica a una professoressa palermitana

Mamme in poesia. Torna anche quest'anno il concorso di poesie e racconti brevi che per questa sua terza edizione ha coinvolto 30 mamme “Miss”, che nei 29 anni del concorso si sono aggiudicate una fascia di premiazione. Le madri in gara hanno così sfoderato la loro vena artistica, cimentandosi nella stesura di poesie e racconti brevi, dedicati al Natale. Ad aggiudicarsi il premio della critica Rita Modica, insegnante palermitana di 33 anni che è risultata pre-finalista Miss Mamma Italiana 2022 con la poesia “Poesia di Natale”

Organizzato da Te.Ma Spettacoli, patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina (in Emilia Romagna) in collaborazione con Romagna Acque, anche p, er questa edizione, per il secondo anno consecutivo, si è svolto online. Trenta mamme “miss” di diverse regioni italiane hanno presentato le loro poesie inedite, inviando un video (presente sulla pagina Facebook di Miss Mamma Italiana e sul canale YouTube di Miss Mamma Italiana) e una giuria tecnica, presieduta dal giornalista e scrittore Davide Buratti, ha decretato le vincitrici, che (con tutte le dovute misure di sicurezza), sono state premiate nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort di Bellaria.

Le mamme premiate