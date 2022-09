Le strade sporche come palestra, ora è finalista ai campionati mondiali di corsa e raccolta di rifiuti

Si è aggirato per tutta l'estate correndo e fornito di guanti e sacchetti lungo viale Regione Siciliana, raccogliendo rifiuti di ogni genere. In particolare, i suoi "bersagli preferiti" sono stati bottiglie di plastica e di vetro. Obiettivo? Ripulire l’ambiente e magari invogliare i palermitani al rispetto del territorio e a non abbandonare rifiuti in ogni dove. Così Mimmo Piombo, atleta palermitano, ha sposato il suo amore per lo sport all'amore per la sua città ed è arrivato in finale al secondo campionato mondiale di plogging 2022.

Cosa è il plogging

La pratica del plogging, nato in Svezia, unisce la corsa alla raccolta dei rifiuti, il tutto per sensibilizzare la comunità a non lasciare rifiuti abbandonati, differenziare correttamente e soprattutto produrre meno rifiuti. In questi ultimi anni sta vedendo una crescita esponenziale. Il termine deriva dall’unione tra le parole “plocka upp”, che in svedese significa raccogliere, e “jogging”, ovvero correre, quindi si tratta di correre e raccogliere i rifiuti su percorsi.

I campionati mondiali

La finale del secondo campionato mondiale di plogging vedrà sfidarsi cento atleti provenienti da tutto il mondo sabato 1° ottobre con partenza alle ore 9 e arrivo alle ore 17, il circuito interessato sarà quello di Pinerolo e i territori delle Valli Olimpiche dell’Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca con partenza dal Comune di Villar Perosa in provincia di Torino. In questa nuova avventura Mimmo Piombo vestirà i colori sociali della Asd Sicilia Promo Sport Vacanze/Acsi Sicilia Occidentale e sarà supportato dal negozio "Per…correre di viale Croce Rossa" a Palermo e dalla azienda misilmerese Art & Award, partner tecnico dell’evento.