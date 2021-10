Corona e Don Ciccio tra le migliori trattorie d'Italia: anche i due ristoranti palermitani in classifica

Anche due insegne palermitane nella classifica delle migliori trattorie d'Italia. Si tratta di Corona Trattoria, il ristorante in via Marconi condotto da Giovanni e Orazio Corona, padre e figlio, dove chi va non può rinunciare alla scarpetta nel sugo della caponatina di melanzane né tantomeno non ordinare i bucatini con le sarde, e di Don Ciccio a Bagheria, la tipica osteria nel cuore di del paese a pochi passi da Palermo dallo stile semplice, con foto in bianco e nero alle pareti, sedie impagliate e tovaglie a quadri.

Il titolo arriva grazie alla guida online 50 Top Italy - I Migliori Ristoranti Italiani 2022. Un network, consultabile gratuitamente, firmato da Lsdm, Congresso internazionale di cucina d’autore e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog.

La classifica

A Sora Maria e Arcangelo, storica insegna guidata da Giovanni Milana in quel di Olevano Romano va il primo posto come migliore trattoria d’Italia. In seconda posizione, nella classifica che comprende 50 nomi, Antica Osteria del Mirasole, il locale di Franco Cimini situato a San Giovanni in Persiceto (Bologna). In terza, Villa Rosa - La Casa di Lella, di Vico Equense (Napoli), che vede al timone di comando lo chef Peppe Guida. Subito fuori dal podio, la ligure La Brinca, di Ne (Genova), e il Ristorante Al Cambio, di Bologna.

Proprio l’Emilia Romagna, con ben 7 insegne presenti nel ranking, è la regione più rappresentata dello Stivale; seguono, a quota 5, Campania e Lazio; con 4, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto; con 3, la Toscana; con 2, Liguria, Sicilia e Trentino Alto Adige; con una, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna e Umbria.

Le trattorie