Migliori pizzerie di Sicilia, la più buona pizza dell'Isola si mangia al Saccharum di Altavilla

Cinquantasei pizzerie in gara ma solo tre vincitori. Il premio “Migliori pizzerie di Sicilia 2021”, promosso dal quotidiano online dedicato all'enogastronomia in Sicilia All food Sicily, è andato a tre pizzerie dell'Isola. Nel Palermitano il titolo è andato a una pizzeria di provincia, ad Altavilla Milicia.

Un podio che vede a distanza di pochi voti la pizzeria Sitari di Agrigento dei giovani fratelli Sorce, Filippo e Giorgio, primeggiare con 5111 voti, staccando di un’attaccatura la pizzeria Saccharum di Altavilla Milicia, gestita da Gioacchino Gargano che nella settimana finale ha totalizzato ben 5060 consensi. A completare la triade vincitrice del concorso, la pizzeria “I grani del Re” di Castellammare del Golfo, gestita da Maria Elena Lombardo e Filippo Re che ha chiuso il concorso con 4770 preferenze. Tenuto conto della distanza ravvicinata in ordine ai voti conseguiti e dell'impegno profuso dalle pizzerie che hanno conquistato le prime 3 posizioni, si è deciso di proclamarle vincitrici ex aequo. A seguire le altre 12 pizzerie che nella settimana finale hanno conteso ai vincitori le posizioni di vertice.

Oltre ai vincitori, sono stati assegnati delle menzioni dagli sponsor:

Premio Cantine Nicosia alla Bottega di Crescenzo (Giarre) per aver ottenuto il maggior numero di voti nella seconda fase

Premio Cva Canicattì a Villa Zuccaro (Taormina) per aver ottenuto il maggior numero di voti nella prima fase

Premio Val Paradiso al Mamma mia Pistritto (Favara) per aver creato maggiori interazioni su Instagram

Premio Gorghi Tondi ad Apud Jatum (San Cipirello) per aver creato maggiori interazioni su Facebook

Premio Casa Morana all’Antica Focacceria dal 1856 (Bagheria) per la tradizione e il ricambio generazionale

Premio Pitarresi Carta Imballaggi alla pizzeria Al Vicolo Pizza&Vino per avere contribuito alla valorizzazione del centro storico di Catania

La scelta di realizzare questo premio è frutto della presa d’atto e conseguente riconoscimento della crescita esponenziale del comparto pizzerie in Sicilia, in termini sia di professionalità, esperienza, capacità d’innovazione e di ricambio generazionale che ha interessato la categoria dei maestri pizzaioli e soprattutto per il livello qualitativo dei prodotti e materie prime utilizzate. Una gara con tante chiavi di lettura e significati ma che decreta in ogni caso una volontà di ripartire del comparto "pizzeria" in Sicilia da parte dei maggiori protagonisti.