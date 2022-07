Le migliori pizzerie d'asporto d'Italia, il Panificio Graziano nella Top 50

Anche Palermo iscrive il proprio nome nella classifica delle migliori pizze d'asporto in Italia stilata da 50 Top Pizza. E lo fa grazie al Panificio Graziano. Il locale di via del Granatiere, celebre per la sua rustica, è al quarantacinquesimo posto. Sono soltanto due i siciliani presenti nella lista che premia le migliori pizze in viaggio in Italia, da taglio e asporto.

Il giudizio di 50 Top Pizza su Panificio Graziano

50 Top Pizza è la prima guida italiana e internazionale on line sulle pizzerie firmata da Lsdm e Luciano Pignataro. Così si legge nella scheda dedicata al Panificio Graziano: "Un pezzo di storia del quartiere Libertà questo affollato panificio che da più di cinquant’anni sforna soffici pizzette e fragranti pizze in teglia, su tutte optate per la rustica o il tradizionale sfincione, pizza palermitana a base di salsa di pomodoro, cipolla, acciuga, mollica di pane e caciocavallo. Al banco una invitante selezione di primi della tradizione: timballetti di pasta al forno, bucatini alle sarde, gattò di patate. Non c’è servizio, si consuma il proprio pasto su dei semplici tavolini alti, quando si trova posto! Prima di andare via non dimenticate di acquistare la merenda, tra i tanti prodotti da forno, lodiamo le sfogline".

La classifica delle migliori pizze d'asporto in Italia

Di seguito l’elenco completo delle migliori pizzerie d’asporto:

1. Pizzarium, Roma (Lazio)

2. Antico Forno Roscioli, Roma (Lazio)

3. Lievito Pizza, Pane… Roma (Lazio)

4. La Masardona, Napoli (Campania)

5. Saporè Pizza Bakery, San Martino Buon Albergo – VR (Veneto)

6. Sancho, Fiumicino – RM (Lazio)

7. La Pia Centenaria, La Spezia (Liguria)

8. Tellia, Torino (Piemonte)

9. Oliva Pizzamore, Acri – CS (Calabria)

10. Granocielo, Avezzano – AQ (Abruzzo)

11. PorzioNi di Pizza, Napoli (Campania)

12. Campana Pizza In Teglia, Corigliano Calabro – CS (Calabria)

13. ‘O Fiore Mio Pizze di Strada, Bologna (Emilia-Romagna)

14. Grotto Pizzeria Castello, Caggiano – SA (Campania)

15. Gina Pizza, Ercolano – NA (Campania)

16. Forno Brisa, Bologna (Emilia-Romagna)

17. La Divina Pizza, Firenze (Toscana)

18. Alimento, Brescia (Lombardia)

19. Pane E Tempesta, Roma (Lazio)

20. PezZ de Pane, Frosinone (Lazio)

21. Fornoh, Lecce (Puglia)

22. Pizzeria a taglio Angelo & Simonetta, Roma (Lazio)

23. Pizzottella, Milano (Lombardia)

24. Panificio Di Gesù, Altamura – BA (Puglia)

25. Piedigrotta 2 Express – Il Pizz’ino, Alessandria (Piemonte)

26. 1947 Pizza Fritta Napoli, Napoli (Campania)

27. Pizzeria Da Filomena, Castrovillari – CS (Calabria)

28. Lievitamente, Viareggio – LU (Toscana)

29. Ghevido, Sesto Fiorentino – FI (Toscana)

30. Pistamentuccia, Bologna (Emilia-Romagna)

31. Panificio Menchetti, Arezzo (Toscana)

32. Scrocchia, Bergamo (Lombardia)

33. Forno Urbano, Trento (Trentino-Alto Adige)

34. Sauardò, Civitanova Marche – MC (Marche)

35. Ben Cotta, Bologna (Emilia-Romagna)

36. Pinseria La Spianata Genovese - Antica Vaccheria, Genova (Liguria)

37. Pizzeria Al Trancio Da Charlotte, Albenga – SV (Liguria)

38. Pizza Chef Roma, Roma (Lazio)

39. IBRIS - focacce e pizze, Trento (Trentino-Alto Adige)

40. Compagnia della Pizza, Giulianova – TE (Abruzzo)

41. Kalavrì, Catanzaro (Calabria)

42. Il Pizzicotto, Lecce (Puglia)

43. Panificio Adriatico, Bari (Puglia)

44. Elettroforno Frontoni, Roma (Lazio)

45. Panificio Graziano, Palermo (Sicilia)

46. 50 Teglie, Torino (Piemonte)

47. L'Orso in teglia, Messina (Sicilia)

48. Fermo Pizza, Napoli (Campania)

49. 5 Lire, Potenza (Basilicata)

50. 20 Pizza & Delicious in Teglia, Cava de' Tirreni – SA (Campania)

La premiazione

La cerimonia di premiazione si terrà martedì 26 luglio al Teatro Mercadante di Napoli, alle ore 20.30. L’evento è sponsorizzato da Birrificio Fratelli Perrella, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Ferrarelle, Goeldlin, Latteria Sorrentina, Olitalia, Pastificio Di Martino, Robo 1938, Solania, Ooni.