Ecco le 50 migliori pizze in Italia da taglio e asporto: c'è il panificio Graziano

Non poteva che essere così perché è un'icona, perché chi la assaggia una volta poi non la scorda più e perché, che importa se con una porzione sfidi i chili di troppo, la pizza al taglio di Graziano crea dipendenza. A dirlo non i palermitani (che comunque lo pensano), ma la prestigiosa classifica de "Le 50 migliori pizze in viaggio in Italia - da taglio e asporto - 2021", la lista stilata da 50 Top Pizza sulle migliori pizzerie italiane e del mondo ideata da Barbara Guerra e Albert Sapere e dal giornalista Luciano Pignataro, in partnership con San Pellegrino e Acqua Panna.

Rustica o parmigiana, margherita o con patate, la pizza al taglio dello storico panificio di via del Granatiere dalle note retrò con tavolini all'esterno è un vero e proprio must per chi ama la buona tavola. Un 43esimo posto conquistato in una classifica che comprende panifici e pizzerie di tutta Italia (nella top 50 un'altra realtà siciliana, L'Orso in teglia di Messina che si è piazzato al 49esimo posto). Sul podio Gabriele Bonci che, con il suo Pizzarium a Roma attivo dal 2003, ha vinto l'oro. Argento per La Masardona di Napoli, la storica friggitoria e pizzeria della famiglia Piccirillo fondata nel 1945, e bronzo per Oliva Pizzamore di Acri, in provincia di Cosenza, del maestro Antonio Oliva.

La classifica, che per questa nuova edizione è stata ampliata da 20 a 50, prende in considerazione indirizzi di tutta Italia. A farla da padrone sono la qualità delle materie prime, il servizio, l’ambiente, la pulizia e la cura dei dettagli. Il risultato? Un vero e proprio vademecum per i pizza lovers in cui barcamenarsi quando si è alla ricerca dei migliori locali per la pizza al taglio con delivery e asporto, due servizi che durante la pandemia che ci ha colpito sono stati più utili che mai. Per Palermo dunque una garanzia è Graziano.

