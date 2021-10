Le migliori cucine d'autore d'Italia: in classifica anche Il Bavaglino di Terrasini

Osteria Francescana, di Modena, e L’Argine a Vencò, di Dolegna del Collio. Sono questi i due locali al vertice di 50 Top Italy - I Migliori Ristoranti Italiani 2022, l’affermata guida online consultabile gratuitamente, firmata da Lsdm, Congresso internazionale di cucina d’autore, e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog. In classifica però per la categoria Cucina d’Autore di 50 Top Italy - I Migliori Ristoranti Italiani 2022 anche un palermitano: si tratta del ristorante Il Bavaglino di Terrasini.

Il responso è arrivato al termine di un’appassionante cerimonia di premiazione condotta da Federico Quaranta, andata in scena martedì 26 ottobre in diretta streaming, raccogliendo migliaia di visualizzazioni. I migliori ristoranti della Penisola sono stati suddivisi, secondo tipologia di locale e fascia di prezzo, in due classifiche contenenti 50 nomi ciascuna: “Grandi ristoranti” e “Cucina d’autore”.

Nella prima categoria a trionfare come detto è stata l’iconica insegna dello chef Massimo Bottura, Osteria Francescana, di Modena; al secondo posto Uliassi, altro tempio della cucina italiana guidato da Mauro Uliassi in quel di Senigallia (An); terza piazza per Enrico Bartolini Mudec di Enrico Bartolini, a Milano; appena fuori dal podio Daní Maison, di Ischia (Na), e Duomo, di Ragusa.

Nel secondo ranking stacca tutti Antonia Klugmann, con il suo L’Argine a Vencò, di Dolegna del Collio (Go) (dove il sous chef è un palermitano, Gabriele Granà); segue daGorini, dello chef Gianluca Gorini, di San Piero in Bagno (FC); poi Dattilo, di Strongoli (KR), che vede in cabina di regia Caterina Ceraudo; quarto e quinto posto per Marotta Ristorante, di Squille (CE), e Lido 84, di Gardone Riviera (BS).

A essere rappresentate, nel computo totale delle due classifiche, sono ben 16 regioni dello Stivale. La più presente è la Lombardia, a quota 13 insegne, seguono la Campania (11), Lazio e Veneto (10), Piemonte (9), Toscana (8), Emilia Romagna (7), Marche (5), Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Sicilia (4), Liguria e Trentino Alto Adige (3), Sardegna (1).

La classifica dei "grandi ristoranti"

Osteria Francescana, Modena, Emilia-Romagna Uliassi, Senigallia (AN), Marche Enrico Bartolini Mudec, Milano, Lombardia Daní Maison, Ischia (NA), Campania Duomo, Ragusa, Sicilia Le Calandre, Rubano (PD), Veneto Enoteca Pinchiorri, Firenze, Toscana Madonnina del Pescatore, Senigallia (AN), Marche Il Pagliaccio, Roma, Lazio Taverna Estia, Brusciano (NA), Campania D'O, Cornaredo (MI), Lombardia Del Cambio, Torino, Piemonte Piazza Duomo, Alba (CN), Piemonte La Pergola, Roma, Lazio Don Alfonso 1890, Sant'Agata sui Due Golfi (NA), Campania Dal Pescatore, Canneto sull'Oglio (MN), Lombardia Reale, Castel di Sangro (AQ), Abruzzo Piazzetta Milù, Castellammare di Stabia (NA), Campania La Tana Gourmet, Asiago (VI), Veneto Angelo Sabatelli Ristorante, Putignano (BA), Puglia Casa Perbellini, Verona, Veneto Cracco, Milano, Lombardia Agli Amici, Udine, Friuli-Venezia Giulia La Peca, Lonigo (VI), Veneto Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano, Lombardia La Torre del Saracino, Vico Equense (NA), Campania La Madia, Licata (AG), Sicilia El Molin, Cavalese (TN), Trentino-Alto Adige La Trota, Rivodutri (RI), Lazio Ristorante Berton, Milano, Lombardia Ristorante Laite, Sappada (UD), Friuli-Venezia Giulia Aqua Crua, Barbarano Vicentino (VI), Veneto Damini Macelleria & Affini, Arzignano (VI), Veneto Pipero Roma, Roma, Lazio IYO Experience, Milano, Lombardia Caino, Montemerano (GR), Toscana Antica Osteria Cera, Campagna Lupia (VE), Veneto Ristorante Romano, Viareggio (LU), Toscana Terrazza Gallia, Milano, Lombardia San Domenico, Imola (BO), Emilia-Romagna Poggio Rosso, Castelnuovo Berardenga (SI), Toscana Virtuoso Gourmet - Tenuta Le Tre Virtù, Scarperia e San Piero (FI), Toscana Magnolia, Cesenatico (FC), Emilia-Romagna Joia, Milano, Lombardia Gourmetstube Einhorn, Vipiteno (BZ), Trentino-Alto Adige Palazzo Petrucci, Napoli, Campania Christian & Manuel Ristorante, Vercelli, Piemonte Accursio Ristorante, Modica (RG), Sicilia Impronta d'Acqua, Lavagna (GE), Liguria Pashà, Conversano (BA), Puglia

La classifica delle cucine d'autore