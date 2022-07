"Meraviglie", in tv una nuova puntata del programma di Alberto Angela dedicata a Palermo

Una puntata del programma "Meraviglie: la penisola dei tesori", condotto da Alberto Angela, dedicata a Palermo. Dopo le puntate del 2021 dedicate a Palermo e Monreale, il capoluogo siciliano torna in tv nel programma del divulgatore scientifico.

Le riprese a Palermo

Questa mattina sono iniziate le riprese del programma della Rai davanti alla fontana di piazza Pretoria, che proprio nei giorni scorsi ha ripreso a zampillare grazie all’intervento degli operai dell’Amap. La Palermofilmcommission ha fornito assistenza alla produzione Rai in tutte le fasi autorizzative e logistico-organizzative. “Ho incontrato il conduttore Alberto Angela e ho ringraziato lui e la Rai per l’attenzione che hanno voluto rivolgere alla nostra città, certo che il programma contribuirà a valorizzare i tesori di Palermo” ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla

Tra Palermo e Monreale nel 2021

Non è la prima volta che Alberto Angela dedica una puntata a Palermo. Il noto divulgatore scientifico è sbarcato nel 2021 a Palermo e a Monreale per registrare una puntata del suo programma, “Meraviglie”, che racconta i luoghi più bell’Italia. Si trattava di una puntata dedicata all’itinerario Unesco arabo normanno “Palermo normanna e le cattedrali di Monreale e Cefalù”.

Dottore ad honorem a Palermo

Nel maggio del 2019, Alberto Angela ha ricevuto all’università di Palermo la laurea Honoris Causa in Comunicazione del Patrimonio Culturale per “la sua lunga attività scientifica e di alta formazione e divulgazione espressamente rinvenibile nei suoi libri e nelle serie televisive, di cui è autore e conduttore, che lo hanno reso celebre in tutta Italia”.