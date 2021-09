La scuola adotta un monumento, medaglia d'oro stellata all'istituto Leonardo Sciascia

Il titolo è stato riconosciuto per il video-spot sull'antico stabilimento balneare di Mondello intitolato "Liberty tutti@", realizzato dagli studenti delle classi 2B, 3A e 3B della scuola secondaria di I grado di Palermo e dalla docente Annabella Di Folco

Ancora una medaglia d'oro stellata per il video-spot intitolato "Liberty tutti@", realizzato dagli studenti delle classi 2B, 3A e 3B della scuola secondaria di I grado dell'Istituto "Leonardo Sciascia" di Palermo e dalla docente Annabella Di Folco, architetto e referente del progetto, che celebra l'adozione dell'antico stabilimento balneare di Mondello e conquista il podio più alto del medagliere del concorso.

E' il frutto di un lavoro accurato e costante, fatto con impegno, dedizione e passione, da docenti ed alunni, coordinati dalla referente, Annabella Di Folco, che da 5 anni ormai cura la partecipazione della scuola con l'adozione dell'antico stabilimento balneare di Mondello, al progetto "La scuola adotta un Monumento@", nato a Napoli nel dicembre del 1992, su iniziativa della Fondazione Napoli Novantanove, con la collaborazione del Provveditorato agli Studi e delle Soprintendenze, Miur e Mibact.

Questo il commento dell'architetto Annabella Di Folco: "Sosteniamo l'attività di promozione di recupero delle bellezze architettoniche e paesaggistiche della città e cerchiamo di sensibilizzare i giovani alla tutela del patrimonio storico e ambientale, attraverso l'arte e la bellezza, valorizzando il ruolo centrale della scuola nella formazione della cultura. Il nostro video/spot di 2 minuti sull'antico stabilimento balneare, meraviglioso monumento Liberty che si affaccia sul golfo di Mondello, vuole celebrare la bellezza di questo imponente ed elegante edificio, facendoci riscoprire il glamour della prima metà del Novecento e l'identità nazionale, cui si rifanno le caratteristiche stilistiche di un movimento artistico e filosofico che si sviluppa in Europa tra la fine dell'800 e il primo decennio del 1900 e che influenza l'arte e l'architettura del periodo: un'epoca ovattata che celebra l'eleganza e la cura dei dettagli e dei materiali, viaggi in mongolfiera e mondi lontani. Un periodo che stride con lo squallore e l'abbandono che caratterizza i luoghi splendidi ma degradati di una Mondello Liberty, oggi abbandonata e non curata dalle istituzioni di questa città".