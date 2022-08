Matrimoni ad alta quota, a Petralia il sì di Diletta e Adriano: "La Sicilia non è solo mare"

Petralia Soprana continua ad essere meta di coppie che vogliono sposarsi nel borgo tra i più belli d’Italia, affascinati dalla bellezza del paese più alto della provincia di Palermo e per godere delle fresche temperature che offre la montagna. L’ultima cerimonia si è tenuta lo scorso fine settimana. È stato il sindaco Pietro Macaluso ad unire in matrimonio Diletta e Adriano. Lei originaria di Palermo, lui di Foligno.

La loro storia è iniziata a Firenze e per suggellare il loro amore hanno scelto il borgo di Petralia Soprana che ha reso il loro matrimonio fiabesco. Petralia Soprana ha accolto i suoi ospiti con semplicità, diventando per tre giorni il collante di culture diverse; gli ospiti di Diletta e Adriano, infatti, provenivano da tutta Europa. Gli angoli del Borgo dei Borghi (2018) hanno fatto da salotto offrendo il piacere del relax.

Gli invitati che hanno atteso gli sposi in piazza del Popolo ammirando, tra una granita e una bibita fresca, lo splendido centro storico con le sue viuzze medievali, le residenze storiche e le chiese di straordinaria bellezza. La cerimonia si è tenuta nello studio del Sindaco all’interno del Palazzo Comunale, un tempo Convento dei Carmelitani.

Un matrimonio diverso, tutta un’altra cosa rispetto alle cerimonie che conosciamo, non c’erano angoli culinari ma il paesaggio, la storia millenaria del borgo, il panorama mozzafiato che spazia dai monti di Palermo all’Etna passando da Enna e Caltanissetta con voli pindarici sul Parco delle Madonie.

La scelta di Petralia Soprana non è stata casuale come ha detto Diletta precisando che voleva sfatare l’idea che la Sicilia è solo mare. La Sicilia è tante cose, tanti luoghi speciali come questo, ricchi di bellezza e di storia, di arte e di cultura ma, soprattutto, di accoglienza e di calore, di una ospitalità autentica e genuina.

A breve Diletta e Adriano ritorneranno a Londra dove lavorano per due fondazioni, lui nell’ambito dei servizi per le aziende no profit, lei come responsabile di progetti di sviluppo per la disoccupazione giovanile. Il sindaco Pietro Macaluso augurando ogni bene ai nuovi coniugi li ha inviti a ritornare a Petralia Soprana.