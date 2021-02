Azzurra si ferma a un passo dalla finale di Masterchef: si arrende la guerriera palermitana

Secondo tutti aveva la stoffa per arrivare in finale. Ma il sogno di Azzurra D'Arpa, l'ex croupier palermitana e ora supervisore di casinò a bordo delle navi da crociera, protagonista di Masterchef 10, finisce qua. La sua sfida ai fornelli si conclude alla fine di un pressure test che l'ha messa a dura prova. L'emozione le gioca un brutto scherzo, tanto da non permetterle di completare neppure la seconda fase del test. Così arriva una soluzione di ripiego che però non piace ai giudici.

Nel corso della semifinale andata in onda su Sky, inoltre, la concorrente palermitana ha rivelato di aver dovuto lottare contro il cancro. La 37enne aveva già fatto cenno nelle scorse puntate a una malattia che l'ha vista combattere per due anni, senza però dare ulteriori dettagli. Ieri sera, così, nel corso della sua ultima puntata, Azzurra ha abbandonato la sua riservatezza per confidare ai giudici e al pubblico tutto quello che aveva passato.

Il pretesto lo dà la mystery box dove ha trovato una lettera scritta dalla madre insieme alla sua prima macchina fotografica. "Quando avevo 14 anni mi era venuto il pallino della fotografia - ha raccontato davanti alle telecamere - e i miei genitori hanno deciso di fare un investimento e di comprarmi una macchina fotografica". Poi arrivano le parole della madre, che la avvolgono di emozione: "Abbiamo superato insieme tante esperienze dolorose come la mia malattia, la tua, e la recente perdita del papà anche se so che non ti piace essere definita così lasciatelo dire: sei una guerriera".