Alta infedeltà, a Palermo è passione scappatelle: la mappa delle zone dove si tradisce di più

La scappatella piace a tutti, soprattutto nelle grandi di città. Lo dice un sondaggio. E così a giugno, da Nord a Sud, è boom di tradimenti con Palermo che merita di diritto il quinto posto tra le città con il più alto tasso d'infedeltà d'Italia. Il report è realizzato da Incontri-ExtraConiugali.com, sito dedicato a chi è in cerca di una storia al di fuori della coppia per provare nuove emozioni.

Dopo molti anni di convivenza da una parte ci si sente rassicurati ma dall'altra viene meno la fantasia e l'adrenalina: ecco allora che cambiare ogni tanto orizzonti può rivitalizzare la relazione. La capitale dei tradimenti non poteva che essere Roma con il 72%, seguita da Milano (71%), Napoli (68%), Genova (65%) e infine il capoluogo siciliano che registra un 64%.

Tradimenti a Palermo zona per zona

Il quartiere dove si tradisce di più? Primo posto per la Noce (al 92%) seguito a ruota da Palazzo Reale-Monte di Pietà (91%) e Brancaccio-Ciaculli (88%). Molti fedifraghi anche nel salotto della città, con il Politeama che si piazza in classifica con un 86% di tasso d'infedeltà e Partanna-Mondello (85%). Non sono da meno Tribunali-Castellammare (84%), Altarello (83%), Montegrappa-Santa Rosalia (79%), Mezzomonreale-Villatasca (78%), Cuba-Calatafimi (75%), Malaspina-Palagonia (73%).

La situazione migliora a Villagrazia-Falsomiele (69%), Zisa (67%), Uditore-Passo di Rigano (65%), Resuttana-San Lorenzo (52%), Libertà (51%), Tommaso Natale-Sferracavallo (50%), Cruillas-San Giovanni Apostolo (48%), Oreto-Stazione (47%), Montepellegrino (44%).

I quartieri dove si tradisce di meno? Pallavicino (42%), Arenella-Vergine Maria (41%), Borgo Nuovo (39%) e Settecannoli (37%). I più fedeli della città, sebbene il 34% di infedeli, si trovano a Boccadifalco, il quartiere che chiude la classifica.

La mappa palermitana degli infedeli

Maschi contro femmine

Il sito di incontri ha svelato che a tradire sono soprattutto le donne (64%), mentre la voglia di una “scappatella” per gli uomini arriva solo al 52%. Un dato che trova conferma anche nel fatto che solo l’8% delle donne che tradisce il partner dichiara di sentirsi poi in colpa.

L'Italia degli infedeli

Secondo Incontri-ExtraConiugali.com, l’Italia porta a casa il trofeo europeo dell'infedeltà con un tasso di traditori del 58%. Sul podio a farle compagnia anche Spagna e Francia, dove circa metà della popolazione almeno una volta ha tradito il proprio partner. Nella top ten ci sono anche Germania (48%), Belgio (46%), Regno Unito (45%), Austria (42%), Danimarca (39%), Finlandia (37%) e Norvegia (36%).

L'estate e i tradimenti

Complice il periodo estivo e le vacanze all'estero, i tradimenti sono in aumento."All’estero noi siamo avvantaggiati. L’uomo italiano è considerato ancora un latin lover, non importa se sposato o non. Ed anche la donna italiana ha un grande appeal e se è sposata diventa una preda più ambita: rappresenta un tabù da violare, con l’aspettativa di instaurare una relazione senza troppe complicazioni" sottolinea Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com. In un Paese straniero, immersi in un ambiente sconosciuto, ci si sente così più liberi dai vincoli morali che ci tengono legati nella vita di tutti i giorni. Ma perché si tradisce di più durante le vacanze estive? Il 69% del campione sostiene che in vacanza una scappatella è più facile da nascondere, mentre un 22% crede che il motivo principale dipenda dal fatto che in viaggio si hanno maggiori occasioni di conoscere gente nuova.