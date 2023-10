La bartender del Cantavespri in gara alla Global competition della Borgogna

Una bartender palermitana in gara alla Global competition di Cartron a Nuits Saint Georges in Borgogna in qualità di migliore bartender italiana. Si tratta Manuela Chiaramonte, della scuderia del Cantavespri.

"Una vera rivelazione nel mondo della mixology che, dopo aver inanellato un successo dopo l’altro a livello nazionale, adesso punta all’Europa" dice Giuseppe Silvestri, titolare del Cantavespri. Negli scorsi mesi, Manuela Chiaramonte si è laureata campionessa d’Italia anche nella Rabitt competition di Roby Marton, piazzandosi anche come finalista per Jameson.

"Per Manuela - racconta ancora Silvestri - adesso è il momento di scalare le classifiche nazionali e internazionali, assieme al Cantavespri al fine di creare un network con tutte le altre eccellenze, in Italia e all’estero". In questi giorni, insieme a Davide Sottile, anche lui bartender pluripremiato nonché “compagno di banco”, sta girando in lungo e largo la penisola come guest nei più importanti cocktail bar italiani per il Cantavespri on tour, portando l’alta qualità siciliana in giro per l’Italia.