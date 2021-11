Al Conca d'Oro si inaugura lo store GrandArredo, madrina d'eccezione Manuela Arcuri

Manuela Arcuri e Giorgio Mastrota a Palermo. La showgirl, insieme al conduttore televisivo, è atterrata in città per presenziare all'inaugurazione del primo store palermitano GrandArredo, la catena di negozi dedicata all'arredamento di cui è testimonial. All'interno del centro commerciale Conca d'Oro, così, fan e non solo hanno chiesto selfie e atteso uno scatto con la bella attrice.

Tra le stanze del nuovo punto vendita tra cucine, soggiorni, camere, camerette e salotti l'attrice ha raccontato: "Ho accettato subito l'invito perché torno sempre volentieri in questa fantastica città. Della Sicilia mi piace prima di tutto il clima, oggi è una giornata stupenda, qui c'è sempre il sole. Poi si mangia benissimo: i cannoli di questa mattina a colazione non posso dimenticarli e poi il calore della gente. I siciliani sono veramente bella gente, calorosa”.

Il nuovo store di Palermo presenterà ai clienti siciliani 600 metri quadrati di concentrato stile italiano con: cucine, soggiorni, camere e camerette, salotti e tanto tanto altro, una scelta che accontenterà tutti gusti con un comune denominatore: qualità al giusto prezzo. Concetto viene anche confermato dallo staff dirigenziale presso il nuovo punto vendita. "E' stata una scelta che abbiamo portato avanti da subito - spiega Gianpaolo Didino, responsabile comunicazione e marketing di GrandArredo – prodotti solidi, garantiti italiani e con una elevata componibilità. L'obiettivo è aprire altri punti vendita in tutta la Sicilia”.

Gli stili presenti sono molteplici, solo di cucine sono davvero tanti i modelli esposti, altrettanti salotti e divani con una scelta di colori infinita. “Da noi la professionalità è un valore assoluto - continuano - e ci affidiamo solo ad arredatori ed architetti con molta esperienza alle spalle, per dare al cliente un servizio, un progetto su misura, vogliamo realizzare la casa da sogno che ognuno di noi desidera e merita”. I mobili sono tutti ambientati come fossero già a casa, dettagli molto curati e in molti casi offerte e promozioni valide pochi giorni. "In occasione dell’apertura - concludono - consegna gratuita su tutto e compri oggi ma paghi a febbraio 2022 e ancora, grazie ad accordi con i produttori di mobili più importanti d’Italia, offerte sottoprezzo su molti modelli con pronta consegna in 48 ore”.

Se Mastrota si dichiara entusiasta di "aver inaugurato questo punto vendita perché era ora che GrandArredo sbarcasse anche in Sicilia", appena fuori dal centro commerciale invece la Arcuri non ha potuto fare a meno di notare il cubo di vetro dove, da quasi 3 settimane, è rinchiuso Christian Caparezza. "Sono a Palermo e volevo farvi vedere Christian - racconta attraverso una storia su Instagram -. Lui è un illusionista, sono esattamente 19 giorni che è chiuso in questa teca, in questo cubo. Sta per raggiungere un record mondiale per entrare nel guinnes dei primati se riesce a superare il 21esimo giorno, quindi sabato uscirà. Non mangia, può soltanto bere. Sta per raggiungere il record, è completamente matto. Ma noi apprezziamo la follia umana. C'è gente che dice 'ma chi te lo fa fare?' giustamente. Christian sei tutti noi e in bocca al lupo, speriamo di vederti sabato che ce l'avrai fatta, noi ti auguriamo il meglio".