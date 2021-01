Manfredi Simonetti in gara al Cecchetto, il festival che strizza l'occhio a Sanremo

Il cantante palermitano sarà in gara all'evento messo in piedi dal padre di Radio Deejay e talent scout di Fiorello, Amadeus e Jovanotti che ha deciso di creare un nuovo contest musicale nella settimana della kermesse dell’Ariston

Il palermitano Manfredi Simonetti è stato selezionato tra i 60 cantanti e musicisti del Cecchetto Festival - web music stars “FestivalWeb”, un concerto online che si svolgerà sulla piattaforma digitale A-Live (la stessa dell’evento Heroes di settembre dall’Arena di Verona) il 3, 4 e 5 marzo prossimi in concomitanza con la settimana del Festival di Sanremo.

Chi è "Manfredi"

Manfredi, classe 1995, autore e musicista, si appassiona alla scrittura creativa e trova nel pop e nel rap la possibilità di esprimersi a tutto tondo raccontando il suo punto di vista sulla società attuale. Riesce così, grazie a brani come “Ballare con te”, “Tutto andrà bene” e “Palermo Suona” a totalizzare più di 300 mila ascolti. E’ anche produttore esecutivo e nella vita collabora con i più importanti influencer e talenti del web, nella creazione di nuove idee e progetti che si distinguono nel mondo digitale per impatto visivo e seguito.

A proposito del Cecchetto Festival

Cecchetto Festival - web music stars, è un nuovo progetto musicale di Claudio Cecchetto, padre di Radio Deejay e talent scout di Fiorello, Amadeus e Jovanotti (solo per citarne alcuni) che ha deciso di creare un nuovo contest musicale, “parallelo e non opposto” alla kermesse dell’Ariston.

Il Festival ha come obiettivo quello di incoronare la web music stars 2021. Un progetto ambizioso che nasce anche dalla collaborazione con le due agenzie One Shot Agency di Matteo Maffucci ed Eugenio Scotto e la NewCo Management di Francesco Facchinetti. Lo scouting si è aperto da qualche settimana e Cecchetto ha selezionato, tra i 60 artisti in gara, proprio Manfredi Simonetti.

Il primo febbraio, saranno annunciati i 24 giovanissimi artisti in gara e, nei tre giorni di marzo, scatteranno le votazioni fino alla proclamazione del vincitore che avrà l’opportunità di tenere il suo primo vero concerto digitale. Claudio Cecchetto ha già fatto sapere che coinvolgerà anche Max Pezzali, Jovanotti, Fabio Volo, Gerry Scotti ma anche Fiorello, Leonardo Pieraccioni, Sabrina Salerno e tanti altri.